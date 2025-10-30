Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar sin goles con Flamengo

La “Academia” igualó 0-0 en Avellaneda y no pudo revertir la derrota sufrida en la ida. Fue su mejor campaña continental desde 1997.

Racing Club empató 0-0 con Flamengo en el estadio Presidente Perón y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025, tras haber perdido 1-0 en el partido de ida disputado en Río de Janeiro.

El equipo dirigido por Gustavo Costas necesitaba ganar para forzar los penales, pero no logró quebrar la resistencia del arquero Agustín Rossi, figura clave del conjunto brasileño.

La oportunidad más clara para Racing llegó a los 11 minutos del primer tiempo, cuando un centro de Facundo Mura encontró el cabezazo de Tomás Conechny, que Rossi desvió con una estirada sobre su poste derecho.

Flamengo respondió con un remate de Guillermo Varela, bien contenido por Facundo Cambeses, y antes del cierre del primer tiempo el uruguayo Giorgian De Arrascaeta exigió nuevamente al arquero académico con un disparo cruzado.

En el complemento, a los 10 minutos, el visitante sufrió la expulsión de Gonzalo Plata por una agresión sin pelota sobre Marcos Rojo, pero Racing no logró capitalizar el hombre de más.

Los ingresos de Adrián “Maravilla” Martínez, Adrián Balboa y Luciano Vietto aportaron profundidad en ataque, aunque sin precisión en la definición: Rossi volvió a aparecer con una tapada decisiva sobre el final.

Con el 1-0 global, Flamengo avanzó a la final del torneo, mientras que Racing cerró su mejor campaña continental desde 1997, año de su última participación en semifinales.

La final se disputará en Lima, Perú, el sábado 29 de novoembre próximo. Y allí Flamengo enfrentará al ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito que se define este jueves en Brasil (ida 3 a 0 a favor de los ecuatorianos).