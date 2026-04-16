San Antonio de Arredondo inicia los talleres 2026 de la Escuela Municipal de Arte Ramón Columba

La propuesta se desarrollará en el CIC de la localidad y ofrecerá espacios de formación en música, teatro, danza y artes visuales para niños, jóvenes y adultos.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que la Escuela Municipal de Arte “Ramón Columba” pondrá en marcha su ciclo de talleres 2026, con una amplia oferta formativa destinada a niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del CIC, ubicado a dos cuadras del vado Las Brisas, y abarcarán distintas disciplinas artísticas orientadas a promover la creatividad, la expresión y el desarrollo cultural local.

En el área de Artes Musicales, la propuesta incluirá talleres de piano grupal, guitarra y bajo grupal, bombo legüero e iniciación musical. En el plano vocal, se ofrecerán coro infantil, coro femenino, coro mixto y técnica vocal.

Dentro de Artes Escénicas, habrá espacios de teatro para infancias, teatro para jóvenes y adultos y un elenco destinado a personas con experiencia previa.

La oferta de Artes del Movimiento sumará danzas circulares y folklóricas, danza clásica para infancias, danza afro, tango de salón, danza contemporánea e iniciación a la danza.

En tanto, en el área de Artes Visuales se dictarán talleres de pintura, fieltro y arte para infancias.

Desde el municipio señalaron que, si bien los talleres son arancelados, fueron pensados como espacios de formación accesibles e inclusivos para vecinos y vecinas de la localidad, con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico y generar nuevas oportunidades de aprendizaje y encuentro.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected], al WhatsApp 3541232270 o seguir las novedades en Instagram a través de @escuelaramoncolumba.