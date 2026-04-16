Copa Sudamericana: River superó a Carabobo por la mínima y llega entonado al superclásico

El equipo de Eduardo Coudet se impuso 1-0 este miércoles 15 en Núñez con un gol de Sebastián Driussi en el segundo tiempo. Con la victoria, el Millonario llegó a 4 puntos en el Grupo H y quedó mejor perfilado en la pelea por la clasificación.

River derrotó 1-0 a Carabobo en el Más Monumental por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y logró su primera victoria en el certamen, después del empate en el debut frente a Blooming. El conjunto de Núñez manejó el partido durante buena parte de la noche, aunque recién pudo destrabarlo en el complemento.

El único gol del encuentro llegó a los 66 minutos, cuando Sebastián Driussi marcó para el equipo argentino y le dio forma al resultado definitivo. Con esa ventaja, River sostuvo el control hasta el cierre y evitó sobresaltos ante un rival que generó poco en ataque.

Las estadísticas reflejaron esa superioridad del local. River cerró la noche con 64,3% de posesión, 14 remates contra 4 de su rival y 4 tiros al arco frente a 1 de Carabobo, en un desarrollo que lo tuvo casi siempre más cerca del segundo que del empate visitante.

Con este resultado, el Millonario alcanzó los 4 puntos en el grupo tras dos presentaciones y consiguió un triunfo importante para acomodarse en la tabla. Del otro lado, Carabobo quedó con 3 unidades, después de haber ganado en su debut.

En la próxima presentación, River recibirá a Boca este domingo 19 a las 17 por el Torneo Apertura. Por la Copa Sudamericana, volverá a jugar el jueves 30 de abril a las 21.30 frente a Red Bull Bragantino, en Brasil.