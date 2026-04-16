Jueves estable en Villa Carlos Paz y viernes con algunas chances de lluvia hacia la tarde y la noche

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla una jornada muy favorable este jueves 16, con máxima de 23° y 0% de precipitaciones durante todo el día. Para este viernes 17, el tiempo seguirá templado, con máxima de 24°, aunque reaparecen chances de lluvias en la segunda mitad de la jornada, dentro de un rango de 10–40%.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra dos días en general agradables, con una diferencia clara: hoy se perfila completamente estable y mañana suma algo más de variabilidad, aunque sin un panorama demasiado cargado.

Para este jueves 16, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. El SMN marca 0% en la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 16° hasta una máxima de 23°. El viento se mantendrá muy suave, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El viernes 17 arrancará en una línea similar, también con 0% de precipitaciones en la primera parte del día y una temperatura que se moverá entre 15° y 18°. Ya en la tarde, con el termómetro llegando a una máxima de 24°, aparecen chances de lluvias de 10–40%, un rango que se mantendrá también hacia la noche, con valores alrededor de 19°.

Para tener en cuenta: el mejor momento de los dos días aparece en este jueves 16, mientras que para mañana convendrá seguir la evolución del cielo desde la tarde, aunque por ahora el pronóstico no muestra una señal demasiado contundente de inestabilidad.