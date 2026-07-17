Racing goleó a Defensa y Justicia y avanzó a los octavos de la Copa Argentina

La Academia se impuso por 4-1 en Quilmes con goles de Matko Miljevic, Marcos Rojo, Santiago Sosa y Adrián “Maravilla” Martínez. Leandro Fernández descontó para el Halcón. En la próxima instancia enfrentará a Belgrano.

Racing goleó este jueves por 4-1 a Defensa y Justicia en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Matko Miljevic, a los 3 minutos; Marcos Rojo, de penal a los 31; Santiago Sosa, a los 57; y Adrián “Maravilla” Martínez, a los 86, marcaron para la Academia. Leandro Fernández había descontado a los 51 para el conjunto de Florencio Varela.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda, en el estreno oficial del entrenador, resolvió con autoridad un cruce eliminatorio que comenzó a encaminar desde los primeros minutos. Con la victoria, Racing avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a Belgrano de Córdoba, con fecha y horario todavía por confirmar. Defensa y Justicia quedó eliminado.

La Academia golpeó prácticamente desde el vestuario. A los tres minutos, Miljevic encontró espacio y convirtió un golazo que le permitió a Racing tomar rápidamente el control del encuentro.

Defensa y Justicia intentó responder con mayor posesión y algunas aproximaciones desde media distancia, pero se encontró con un rival más preciso en los metros finales y firme para cerrar los caminos hacia el arco de Facundo Cambeses.

Racing volvió a lastimar a la media hora. Agustín Hausch cometió una infracción sobre Ezequiel Cannavó dentro del área y el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal. Rojo se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0 con una definición segura.

La diferencia le permitió al conjunto de Avellaneda manejar el ritmo hasta el descanso. Defensa tuvo dificultades para sostener sus ataques y quedó expuesto cada vez que Racing aceleró a través de Miljevic, Matías Zaracho y Santiago Solari.

El Halcón encontró una reacción apenas iniciado el complemento. A los seis minutos, Máximo Rodríguez asistió a Leandro Fernández, quien superó a Cambeses y estableció el 2-1. El descuento renovó momentáneamente la expectativa en un partido que parecía controlado por la Academia.

Sin embargo, Racing respondió de inmediato y volvió a tomar distancia. A los 12 minutos del segundo tiempo, Zaracho envió la pelota al área y Santiago Sosa apareció sin marca para conectar un cabezazo y marcar el 3-1.

El partido pudo quedar sentenciado poco después, en una secuencia insólita. Solari tuvo dos oportunidades consecutivas frente al arco, pero no logró convertir. En la continuidad, un remate fue rechazado con la mano por Damián Fernández y Dóvalo cobró un nuevo penal para Racing.

Esta vez, Maravilla Martínez ejecutó desde los doce pasos, pero el arquero Lautaro Amadé adivinó la intención y contuvo el disparo. La atajada mantuvo con vida a Defensa, aunque el equipo de Florencio Varela no consiguió aprovecharla para volver a descontar.

Vojvoda comenzó a administrar energías con los ingresos de Tomás Conechny, Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Ignacio Rodríguez y Duván Vergara. Racing cedió algo de terreno, pero continuó controlando el desarrollo sin pasar grandes sobresaltos.

La goleada se completó a los 41 minutos. Martínez recibió una nueva oportunidad dentro del área y esta vez no perdonó: convirtió el 4-1 y pudo celebrar después del penal desperdiciado.

El resultado significó un comienzo ideal para el nuevo ciclo de Vojvoda. Racing mostró contundencia, aprovechó los errores de su rival y respondió rápidamente cuando Defensa intentó meterse en partido.

Para el Halcón, en cambio, la derrota representó una eliminación dura. Después del descuento de Fernández, el equipo no logró sostener la reacción y terminó ampliamente superado durante el tramo final.

Lo que viene

Racing enfrentará a Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro todavía no tiene sede, fecha ni horario confirmados.

Antes, la Academia debutará en el Torneo Clausura el viernes 24 de julio, a las 19, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Presidente Perón.

Defensa y Justicia volverá a jugar el jueves 23 de julio, a las 21.45, como local ante Aldosivi, en el cruce interzonal de la primera fecha del Clausura.