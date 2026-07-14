Mundial 2026: España borró a Francia y se clasificó a la gran final

La Roja se impuso por 2-0 con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y Pedro Porro. El equipo de Luis de la Fuente buscará su segunda Copa del Mundo frente al ganador de Argentina-Inglaterra.

España derrotó este martes por 2-0 a Francia en Arlington, Texas, y se clasificó a la final del Mundial 2026. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penal a los 22 minutos, mientras que Pedro Porro amplió la ventaja a los 58, después de una gran combinación con Dani Olmo.

El seleccionado dirigido por Luis de la Fuente disputará la segunda final mundialista de su historia, después de la consagración obtenida en Sudáfrica 2010. Su rival será el ganador de la semifinal que este miércoles protagonizarán Argentina e Inglaterra en Atlanta.

El encuentro comenzó equilibrado, con ambos equipos intentando imponer condiciones desde la mitad de la cancha. Francia buscó acelerar mediante Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, mientras que España trató de controlar el ritmo con Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo.

La Roja fue creciendo con el transcurso de los minutos. Su circulación se volvió más precisa y comenzó a encontrar espacios alrededor del área francesa, principalmente a partir de las intervenciones de Lamine Yamal por el sector derecho.

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos. Después de un rebote incómodo dentro del área, Yamal se anticipó a Lucas Digne, quien intentó despejar y terminó golpeando al delantero español. El árbitro sancionó penal y Oyarzabal ejecutó con potencia para superar a Mike Maignan y establecer el 1-0.

El delantero convirtió así su quinto gol en el torneo e igualó la mejor marca de un futbolista español en una misma Copa del Mundo, registro que compartían Emilio Butragueño, desde México 1986, y David Villa, desde Sudáfrica 2010.

Francia intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero no consiguió conectar con claridad a sus atacantes. España mantuvo el dominio territorial, manejó la pelota con paciencia y estuvo cerca de ampliar la diferencia en una acción colectiva protagonizada por Olmo, Yamal y Fabián Ruiz.

El conjunto francés también sufrió la salida por lesión de William Saliba durante la primera etapa. La baja del defensor aumentó las dificultades de un equipo que ya mostraba problemas para contener los movimientos y las asociaciones ofensivas de su rival.

En el entretiempo, Didier Deschamps dispuso el ingreso de Manu Koné por Adrien Rabiot para intentar recuperar presencia en la mitad de la cancha. Sin embargo, España mantuvo el control durante el comienzo del complemento y volvió a lastimar antes de la hora de juego.

A los 58 minutos, Pedro Porro avanzó por la derecha, combinó con Dani Olmo y recibió la devolución dentro del área. El lateral quedó frente a Maignan y definió con precisión para marcar el 2-0.

Tres minutos después, Yamal llegó a convertir el tercer tanto español, pero la acción fue anulada por una ajustada posición adelantada. La jugada confirmó el dominio de una España que encontraba espacios cada vez que aceleraba en campo contrario.

Francia recién mostró una reacción más consistente después del segundo gol. Mbappé consiguió escapar por primera vez de la marca de Porro, aunque su remate desde un ángulo cerrado fue rechazado por Unai Simón. Poco después, otro disparo del capitán francés se desvió en Marc Cucurella y pasó muy cerca del palo.

Deschamps buscó mayor profundidad con los ingresos de Désiré Doué, Theo Hernández y Rayan Cherki. Francia adelantó sus líneas y acumuló futbolistas en ataque, pero España respondió con una defensa firme y con una actuación segura de Unai Simón.

El arquero español volvió a intervenir ante Doué y, sobre el cierre, controló un remate de Dembélé. Cucurella también fue decisivo con un cruce ante Mbappé, cuando el delantero había logrado ingresar al área con posibilidades de descontar.

Luis de la Fuente refrescó el equipo con los ingresos de Ferran Torres, Pedri, Mikel Merino, Nico Williams y Marcos Llorente. España conservó la pelota durante los últimos minutos y hasta pudo marcar el tercero mediante Ferran, cuyo remate salió cerca.

La Roja sostuvo la ventaja sin grandes sobresaltos y cerró una actuación sólida ante una de las principales candidatas al título. Francia, que aspiraba a disputar su tercera definición mundialista consecutiva después de Rusia 2018 y Qatar 2022, deberá conformarse con jugar por el tercer puesto.

Lo que viene

España disputará la final del Mundial 2026 el domingo 19 de julio, a las 16 —hora argentina—, en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Su rival saldrá del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

Francia jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio, a las 18 —hora argentina—, en el Miami Stadium. Allí enfrentará al seleccionado que pierda la otra semifinal.