Mundial 2026: Argentina logró una remontada épica ante Inglaterra y jugará la final

La Selección perdía hasta los 85 minutos, pero Enzo Fernández marcó el empate y Lautaro Martínez convirtió de cabeza el 2-1 en tiempo agregado. Lionel Messi asistió en los dos goles y la Albiceleste definirá el título ante España.

Argentina volvió a hacerlo. Cuando la eliminación parecía demasiado cerca, la Selección sacó a relucir su carácter, derrotó este miércoles por 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 con una remontada inolvidable.

Anthony Gordon adelantó al conjunto inglés a los 55 minutos, pero Enzo Fernández igualó a los 85 con un potente remate desde afuera del área. Cuando el partido parecía dirigirse al alargue, Lautaro Martínez apareció a los 90+2 y conectó de cabeza un centro de Lionel Messi para desatar el festejo argentino en Atlanta. El capitán también había participado en el empate y terminó el encuentro con dos asistencias.

La Albiceleste quedó así a un partido de defender la corona obtenida en Qatar 2022. El próximo domingo enfrentará a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal, e intentará convertirse en el primer seleccionado que conquista dos Copas del Mundo consecutivas desde Brasil en 1958 y 1962.

El triunfo tuvo todos los ingredientes de una noche épica: la rivalidad histórica, un partido cerrado y áspero, la desventaja en el segundo tiempo, una sucesión de ocasiones desperdiciadas y dos goles en los minutos finales para transformar la angustia en una celebración desbordante.

Desde el comienzo quedó claro que no sería un encuentro más. La intensidad, las infracciones y las discusiones interrumpieron constantemente el juego durante una primera etapa con escasas oportunidades. El árbitro estadounidense Ismail Elfath debió intervenir desde los primeros minutos para controlar los cruces entre los futbolistas.

Inglaterra generó la primera aproximación con un remate de Reece James que controló Emiliano Martínez. Más tarde, el arquero argentino debió esforzarse para desviar un tiro libre del lateral inglés, mientras que Enzo Fernández respondió con un disparo desde afuera del área que se fue por encima del travesaño.

Las principales figuras de ambos equipos encontraron pocos espacios durante el primer tiempo. Inglaterra cerró los caminos hacia Messi y Julián Álvarez, mientras Argentina presionó para impedir que Jude Bellingham y Harry Kane pudieran recibir con comodidad.

El partido cambió después del descanso. A los 47 minutos, Julián Álvarez tuvo dos ocasiones consecutivas: primero encontró la respuesta de Jordan Pickford y luego remató contra la parte exterior de la red.

Inglaterra fue más eficaz. A los 55, Declan Rice sostuvo la pelota en la mitad de la cancha y encontró a Morgan Rogers sobre la derecha. El atacante envió un centro hacia el segundo palo y Gordon apareció detrás de Nahuel Molina para definir a corta distancia y establecer el 1-0.

El gol obligó a Argentina a asumir riesgos y adelantarse definitivamente en el campo. Inglaterra, en cambio, fue retrocediendo y comenzó a defender la ventaja cada vez más cerca de Pickford.

La Selección respondió con orgullo. Apenas dos minutos después del gol inglés, Giuliano Simeone ingresó al área y fue bloqueado por una arriesgada intervención de Djed Spence. Scaloni movió el banco y buscó mayor presencia ofensiva con los ingresos de Nicolás González y Lautaro Martínez.

Pickford empezó a convertirse en una de las figuras del encuentro. A los 69 minutos, realizó una gran atajada ante un cabezazo de Nicolás González que tenía destino de gol. Poco después, Alexis Mac Allister conectó otro envío aéreo y estrelló la pelota contra el palo.

Argentina acumulaba futbolistas alrededor del área, atacaba por las bandas y buscaba el empate a través de centros y remates desde media distancia. Inglaterra prácticamente había renunciado a atacar y apostaba a resistir durante los últimos minutos.

El reloj avanzaba y la ilusión comenzaba a mezclarse con la desesperación. Pero la Selección no se rindió.

A los 85 minutos, Messi recibió cerca del área y descargó hacia Enzo Fernández. El mediocampista acomodó el cuerpo y sacó un remate potente desde unos 18 metros que superó a Pickford y se metió en el arco para marcar el 1-1.

El empate no conformó a la Argentina. El equipo sintió que Inglaterra estaba golpeada, mantuvo la presión y fue en busca de una victoria que parecía imposible apenas unos minutos antes.

La jugada decisiva llegó en el segundo minuto agregado. Messi recibió sobre la derecha, levantó la cabeza y lanzó un centro preciso hacia el área. Lautaro Martínez se filtró entre los defensores ingleses y conectó un cabezazo que dejó sin posibilidades a Pickford.

El 2-1 desató la locura. Lautaro corrió sin rumbo, los suplentes invadieron el campo para abrazarlo y Messi cayó de rodillas, con los puños apretados, en una celebración que reflejó el desahogo de un equipo que había vuelto a escapar de una situación límite.

Inglaterra intentó reaccionar en los instantes restantes, pero ya no tuvo tiempo. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel pagó caro su decisión de retroceder después de ponerse en ventaja y volvió a quedarse a las puertas de la final que persigue desde su única consagración, en 1966.

Argentina, en cambio, confirmó una vez más su capacidad para sobrevivir en los momentos más difíciles. Después de los sufridos triunfos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Selección volvió a construir una remontada cargada de carácter y emoción.

Messi fue nuevamente el conductor, Enzo Fernández apareció cuando el partido se escapaba y Lautaro Martínez, ingresado desde el banco, escribió su nombre en otro capítulo memorable de la historia mundialista argentina.

Lo que viene

Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, a las 16 —hora argentina—, en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. La Selección disputará su segunda final consecutiva y buscará alcanzar el cuarto título mundial de su historia.

Inglaterra jugará ante Francia por el tercer puesto el sábado 18 de julio, a las 18 —hora argentina—, en el estadio de Miami.