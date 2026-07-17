Milei, en la Bolsa de Comercio: “Voy a ser reelecto”

El Presidente ratificó que buscará otro mandato en 2027, defendió el proyecto de protección de la propiedad privada y volvió a prometer una reducción de impuestos si continúa en el Gobierno.

El presidente Javier Milei aseguró este jueves por la noche que buscará su reelección en 2027 y anticipó que espera continuar otros cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

“Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más”, afirmó durante el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ante empresarios y representantes del sistema financiero.

La definición surgió durante un intercambio con un asistente que interrumpió el discurso para cuestionar el ajuste económico. Milei respondió que su administración estaba sentando las bases para “cien años de liberalismo” y cerró el cruce con la frase “andate a Cuba”.

La defensa de la propiedad privada

El eje principal de la exposición fue la defensa del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento había sido postergado horas antes en el Senado por falta de acuerdo entre el oficialismo y los bloques aliados.

La Cámara alta aprobó por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, fecha en la que se prevé retomar el debate.

Milei sostuvo que la seguridad sobre la propiedad es una condición necesaria para promover el ahorro, la inversión y la acumulación de capital. También calificó como “enemigos del progreso” a quienes se oponen a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

“Lo que está pasando en el Congreso tiene una importancia vital para que Argentina sea grande nuevamente”, manifestó al referirse a la demora legislativa.

El proyecto modifica, entre otros puntos, el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, las restricciones sobre terrenos afectados por incendios y las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Este último capítulo concentra parte de las objeciones de senadores provinciales.

Promesas de reducción impositiva

Durante su discurso, el Presidente volvió a reivindicar el ajuste fiscal realizado por su administración y afirmó que la reducción del gasto público permitió devolver al sector privado recursos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno.

También aseguró que el Gobierno continuará bajando impuestos a medida que crezca la actividad económica. Según su propia proyección, una eventual reelección permitiría acumular hasta 2031 una reducción tributaria equivalente a 500.000 millones de dólares. La cifra fue expresada por el mandatario y no estuvo acompañada durante la presentación por un detalle del cálculo utilizado.

Milei destacó además el papel de la Bolsa de Comercio como canal entre el ahorro y la inversión y sostuvo que quienes destinan capital a una actividad deben tener garantías para conservar los resultados obtenidos.

El acto reunió al titular de la entidad, Adelmo Gabbi, funcionarios nacionales, empresarios, autoridades políticas y referentes del mercado financiero.