Mundial 2026: Argentina sufrió ante Suiza, ganó en el alargue y jugará con Inglaterra

La Selección se impuso por 3-1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Dan Ndoye había marcado el empate del conjunto europeo, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo.

Argentina derrotó este sábado por 3-1 a Suiza, después del alargue, y avanzó a las semifinales del Mundial 2026. Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos, Dan Ndoye empató a los 67, Julián Álvarez recuperó la ventaja a los 112 y Lautaro Martínez sentenció la clasificación en el primer minuto agregado del segundo tiempo suplementario.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debió trabajar hasta el final ante un rival que lo incomodó durante buena parte del encuentro. Suiza terminó con diez futbolistas por la expulsión de Breel Embolo, quien recibió una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una revisión del VAR.

Con la victoria en el Kansas City Stadium, la Selección se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del mundo y mantuvo viva la posibilidad de defender la corona obtenida en Qatar 2022. Su próximo rival será Inglaterra, que previamente había eliminado a Noruega.

Argentina encontró rápidamente la apertura del marcador. Mac Allister probó primero desde afuera del área y su remate desviado provocó un tiro de esquina. Lionel Messi ejecutó desde la izquierda y el mediocampista apareció en el primer palo para desviar la pelota de cabeza y superar a Gregor Kobel.

La ventaja, sin embargo, no le permitió al conjunto argentino controlar el desarrollo. Suiza sostuvo una presión alta, dificultó la salida desde el fondo y obligó a la Albiceleste a jugar varios tramos lejos del arco rival.

El equipo europeo tuvo una oportunidad clara a los 31 minutos, cuando Embolo quedó frente a Emiliano Martínez. Lisandro Martínez lo incomodó con el cuerpo y el arquero argentino salió rápidamente para despejar la pelota.

Argentina se fue al descanso en ventaja, aunque sin ejercer un dominio claro. Suiza mantuvo la intensidad durante el comienzo del complemento, comenzó a manejar la posesión y generó varias intervenciones del Dibu Martínez.

El arquero respondió con una doble atajada a los 64 minutos, pero poco después llegó la igualdad. Ricardo Rodríguez progresó por la izquierda y habilitó a Ndoye, quien definió para establecer el 1-1.

El partido cambió pocos minutos después con una decisión arbitral que generó fuertes protestas del seleccionado suizo. En una acción inicialmente sancionada como infracción de Leandro Paredes sobre Embolo, el árbitro portugués João Pinheiro le mostró la tarjeta amarilla al mediocampista argentino.

Después de revisar la jugada, el juez anuló la amonestación a Paredes y consideró que Embolo había simulado el contacto. Como el delantero ya tenía una tarjeta amarilla, recibió la segunda y fue expulsado. Suiza quedó con diez jugadores desde los 72 minutos.

Con superioridad numérica, Argentina adelantó sus líneas y acumuló futbolistas alrededor del área. Scaloni dispuso los ingresos de Lautaro Martínez y Gonzalo Montiel, mientras Suiza retrocedió para proteger el empate.

La Selección tuvo varias oportunidades para evitar el alargue. Mac Allister cabeceó desviado desde una posición favorable, Messi no pudo superar a Kobel en un mano a mano y luego sacó un remate de derecha que pasó muy cerca del palo. En la última acción, Lisandro Martínez exigió al arquero con una tijera después de un tiro de esquina.

El seleccionado argentino mantuvo la iniciativa durante el tiempo suplementario, pero chocó reiteradamente con una defensa suiza replegada. Kobel respondió ante distintos intentos y sostuvo la igualdad hasta los minutos finales.

La resistencia europea se quebró a los 112 minutos. José Manuel López, quien acababa de ingresar, encontró a Julián Álvarez sobre el sector izquierdo. El delantero acomodó la pelota y sacó un remate potente y preciso que se metió en el ángulo superior derecho para el 2-1. Fue su primer gol en este Mundial.

Suiza intentó adelantarse en busca del empate y dejó espacios en defensa. Ya en tiempo agregado, Lautaro Martínez encabezó un contraataque y cedió para Thiago Almada. Kobel rechazó el remate del mediocampista, pero el delantero del Inter capturó el rebote y convirtió el 3-1 definitivo.

Messi no pudo marcar y cortó una racha de nueve partidos mundialistas consecutivos con goles, aunque participó directamente en la apertura del marcador con su asistencia para Mac Allister. El capitán continúa, además, entre los máximos goleadores del torneo con ocho tantos.

Lo que viene

Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio, a las 16 —hora argentina—, en el Atlanta Stadium. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey.