Caso Santiago Herrero: ya son cinco los imputados y uno sería quien lo golpeó con la botella

Los dos sospechosos que permanecían prófugos fueron detenidos este jueves. Dos acusados mayores están alojados en la UCA y los tres menores quedaron bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. Santiago continúa estable y los médicos evalúan cuándo retirarle la asistencia respiratoria.

A una semana de la agresión que dejó gravemente herido a Santiago Herrero, la investigación judicial avanzó este jueves con la detención de los dos jóvenes que todavía eran buscados. Con estos procedimientos, ya son cinco los imputados por homicidio en grado de tentativa.

Los nuevos aprehendidos son un joven mayor de edad y un adolescente. Este último está señalado dentro de la investigación como quien presuntamente golpeó a Santiago con una botella en la cabeza, provocándole el traumatismo por el que debió ser operado de urgencia. Esa atribución forma parte de la hipótesis judicial y todavía deberá ser respaldada por las pruebas reunidas en la causa.

La fiscal Jorgelina Gómez había ordenado inicialmente la detención de cinco sospechosos, de entre 15 y 21 años. Tres habían sido localizados durante los primeros procedimientos y los otros dos permanecían prófugos hasta las capturas concretadas este jueves.

Cinco imputados y la investigación abierta

Entre los acusados hay dos mayores de edad, alojados en la Unidad de Contención del Aprehendido, y tres menores, que quedaron a disposición de la Justicia Penal Juvenil y fueron trasladados al Complejo Esperanza. Todos están imputados provisoriamente por homicidio en grado de tentativa.

La imputación no equivale a una condena ni determina que todos hayan tenido la misma intervención. La Fiscalía deberá precisar qué conducta tuvo cada uno durante el ataque y si corresponde mantener o modificar la calificación legal a medida que avance la investigación.

Continúan la recepción de testimonios, el análisis de registros audiovisuales y las demás medidas destinadas a reconstruir la secuencia ocurrida en avenida Cárcano y Sargento Cabral, en Villa Carlos Paz. Fuentes vinculadas con el expediente señalaron que también se busca establecer el grado de participación individual de cada imputado.

Las publicaciones conocidas este jueves identifican al adolescente recientemente detenido como de 16 años, aunque coberturas anteriores lo habían señalado como de 15. Ante esa diferencia, su edad exacta no se presenta como un dato definitivamente confirmado.

Santiago permanece estable

Santiago, de 15 años, continúa internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, con asistencia respiratoria y bajo sedación, aunque su evolución presenta señales favorables.

La última actualización difundida por su madre, María Laura Tamagnone, indicó que el adolescente se mantiene estable, sin fiebre, tolera la medicación y recibe adecuadamente la alimentación enteral.

Uno de los datos alentadores fue el resultado positivo de la denominada prueba de fuga, utilizada para comprobar si disminuyó la inflamación de la vía aérea antes de retirar el tubo respiratorio. Los médicos evalúan realizar un nuevo intento de extubación cuando consideren que están dadas las condiciones.

Después de que un procedimiento anterior debiera interrumpirse por una inflamación de la glotis, el equipo médico decidió reducir la sedación de manera más gradual. Durante esos momentos, Santiago presentó movimientos al escuchar audios de familiares y amigos.

Por ahora no se consideró necesaria una nueva tomografía. El seguimiento neurológico continúa mediante evaluaciones clínicas permanentes y se recurrirá nuevamente a estudios por imágenes si se detecta algún cambio que lo justifique.

No se difundió un parte institucional del Hospital de Urgencias. La información más reciente sobre su evolución corresponde a lo comunicado por su madre y reproducido por distintos medios.

El ataque

La agresión ocurrió durante la noche del jueves 9 de julio, cuando Santiago se encontraba acompañado por amigos en la zona de avenida Cárcano y Sargento Cabral.

La investigación sostiene que, después de un primer contacto con un grupo de jóvenes, uno de ellos persiguió al adolescente y lo golpeó con una botella. Santiago cayó al suelo y habría continuado recibiendo patadas. Sus acompañantes también fueron atacados cuando intentaron ayudarlo.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde se activó un código rojo ante la gravedad del cuadro, y luego derivado a Córdoba capital para ser intervenido quirúrgicamente.