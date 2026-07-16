Fabricio Díaz destacó la inversión provincial en Punilla: “Más infraestructura, oportunidades y progreso”

El secretario de Coordinación Territorial valoró la recorrida del gobernador Martín Llaryora por Villa Carlos Paz y el sur del departamento. Remarcó la inauguración de obras, los aportes para servicios esenciales y el acompañamiento a municipios, comunas e instituciones.

El secretario de Coordinación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Fabricio Díaz, destacó las obras y los anuncios realizados por el gobernador Martín Llaryora durante su recorrida por Villa Carlos Paz y distintas localidades del sur de Punilla.

Bajo la consigna “más infraestructura, más oportunidades y más progreso para Punilla”, el funcionario valoró la presencia territorial del Gobierno provincial y el trabajo articulado con intendentes, jefes comunales e instituciones de la región.

“Compartimos una jornada de trabajo en el sur de Punilla junto al gobernador Martín Llaryora, fortaleciendo la presencia del Gobierno de Córdoba en cada localidad”, expresó Díaz.

La recorrida incluyó actividades en Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo, con inauguraciones, entregas y anuncios vinculados con infraestructura vial, gas natural, cloacas, viviendas, agua potable y equipamiento comunitario.

Obras estratégicas en Villa Carlos Paz

En Villa Carlos Paz, Llaryora inauguró la repavimentación integral de avenida Cárcano, intervención bajo la cual se encuentra el renovado acueducto principal de la ciudad.

También recorrió las mejoras realizadas en la urbanización social de Las Latitas y entregó créditos del Banco de la Gente y escrituras sociales junto al intendente Esteban Avilés.

Díaz destacó la importancia de esas acciones para fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario provincial, quien se encuentra en uso de licencia como intendente de Capilla del Monte, acompañó la actividad junto con los ministros Manuel Calvo y Marcos Torres.

Inversiones para el sur de Punilla

La agenda continuó en Cuesta Blanca, donde la Provincia anunció fondos para ampliar la red cloacal, ejecutar cordón cuneta y construir viviendas.

También se entregó equipamiento para el centro de salud y aportes destinados a instituciones y cooperadoras locales.

En Villa Río Icho Cruz, los anuncios comprendieron inversiones para cloacas, cordón cuneta y la reparación de la cisterna de agua potable, además de créditos habitacionales.

La Escuela Primaria Mercedes S. M. de Balcarce recibió 30 computadoras y un carro tecnológico, mientras que el cuartel de Bomberos Voluntarios obtuvo un aporte extraordinario.

En Mayu Sumaj, quedó habilitada una ampliación de la red de gas natural que permitirá incorporar al servicio a cientos de vecinos.

La Provincia comprometió además recursos para una segunda etapa de gas, redes domiciliarias de cloacas, iluminación de la avenida principal, cordón cuneta e instituciones.

La recorrida finalizó en San Antonio de Arredondo, donde se inauguró la tercera etapa de la red de gas natural y se anunciaron fondos para cloacas, iluminación, viviendas y la construcción de un polideportivo social.

Gestión y presencia territorial

Díaz señaló que la jornada no se limitó a la inauguración de obras, sino que incluyó herramientas destinadas a acompañar a familias, establecimientos educativos y organizaciones comunitarias.

“Además, entregamos créditos del Banco de la Gente, notebooks para establecimientos educativos y subsidios destinados a instituciones de la región”, repasó.

Para el funcionario, el recorrido refleja una política provincial orientada a sostener inversiones en cada localidad, incluso en un contexto económico nacional marcado por la reducción de recursos y la paralización de numerosas obras públicas.

“Una jornada de gestión concreta, con fuerte presencia territorial”, definió.

La visita del gobernador dejó así una combinación de obras habilitadas, nuevos compromisos financieros y programas sociales destinados a mejorar servicios y acompañar el crecimiento del corredor sur de Punilla.

“Más infraestructura, más oportunidades y más progreso para Punilla”, concluyó Díaz al sintetizar el alcance de la jornada.