Peñarol 1 – Racing 0: Peñarol pega primero en la ida de octavos de Copa Libertadores

Peñarol dio el primer golpe en Montevideo y se llevó una ventaja clave en la serie ante Racing.

Este martes, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, se jugó la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Peñarol se impuso 1 a 0 ante Racing en un duelo intenso, con muchas interrupciones y pocas ocasiones claras, y ahora viaja a Buenos Aires con un pequeño pero valioso margen.

El único tanto del partido llegó a los 78 minutos, cuando David Terans, ingresado desde el banco tras la lesión de Leonardo Fernández, conectó de cabeza un centro enviado desde la izquierda por Diego García, luego de un control de pecho de Matías Arezo, para vencer al arquero Gabriel Arias.

El partido fue duro: la intensidad predominó y las faltas frenaron el ritmo de juego. Una de las incidencias ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Adrián Martínez de Racing por una fuerte infracción, pero tras revisión del VAR retrocedió y solo mostró la tarjeta amarilla.

Peñarol sufrió una baja sensible: Leonardo Fernández debió salir lesionado a los 20 minutos, tras una entrada fuerte de Nazareno Colombo, lo que lo pone en duda para la revancha.

Próximo partido

En la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores, Racing recibirá a Peñarol el martes 19 de agosto en el estadio Cilindro de Avellaneda.