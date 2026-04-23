Operaron a Charly García: le realizaron una nefrectomía parcial y sigue internado

El músico fue intervenido en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en una cirugía programada. Permanece en observación y, según trascendió, evoluciona favorablemente.

Charly García fue operado en las últimas horas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires, donde le realizaron una nefrectomía parcial, un procedimiento en el que se extirpa una parte del riñón. De acuerdo con la información difundida por su entorno, la intervención estaba programada y se desarrolló sin complicaciones.

Tras la cirugía, el artista continúa internado en observación. Los reportes conocidos hasta este jueves indican que permanece en una habitación común y que su evolución es favorable dentro del cuadro postoperatorio.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque las versiones coinciden en que no se trató de una urgencia sino de una intervención prevista de antemano. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial más detallado sobre los próximos pasos de su recuperación.