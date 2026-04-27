Miguel Siciliano defendió el superávit de la provincia y lo vinculó con obras y programas sociales: “Córdoba demuestra que se puede hacer distinto”

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano, publicó un mensaje en X en el que destacó el equilibrio fiscal cordobés y lo contrapuso con la situación de otras jurisdicciones. En su planteo, sostuvo que tener superávit “no es ajustar a la gente”, sino administrar con responsabilidad y sostener obras, programas sociales y crecimiento educativo.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, Miguel Siciliano, defendió el modelo de gestión de Córdoba a partir de un posteo en la red social X, donde destacó que la provincia mantiene superávit fiscal y lo vinculó con una administración ordenada, obras públicas y programas sociales.

El mensaje fue acompañado por un mapa sobre la situación fiscal de las provincias argentinas y estuvo atravesado por una comparación con otras jurisdicciones. “Mientras muchas provincias viven en déficit, o mientras algunos dirigentes que en Buenos Aires solo aplauden todito todito y acá critican todazooooo, Córdoba demuestra que se puede hacer distinto”, escribió.

En ese marco, el funcionario remarcó que “tener superávit no es ajustar a la gente. Es administrar bien. Es ser responsables”, y defendió la idea de que el equilibrio fiscal no debe leerse como una política desligada del impacto social.

Siciliano sostuvo que en Córdoba “hay equilibrio fiscal y obras” y enumeró también programas provinciales como Paicor, PPP, +26 y el Boleto Educativo, entre otras políticas que, según planteó, conviven con el orden de las cuentas públicas.

En el mismo sentido, destacó el crecimiento de la infraestructura universitaria en el interior provincial y afirmó que “hay cuentas claras y universidades que crecen en el interior del interior”, al tiempo que señaló que son 15 las universidades “prontas a inaugurarse”.

El ministro planteó además que la discusión no debería pasar por elegir entre equilibrio financiero o asistencia social. “No se trata de elegir entre números o personas. Se trata de cuidar ambos”, expresó.

Sobre el cierre, el funcionario resumió la posición del Gobierno provincial con una definición política: “Somos un gobierno que tiene claro que las cuentas en orden solo sirven si también el superávit es social”.

Mientras muchas provincias viven en déficit, o mientras algunos dirigentes que en Buenos Aires solo aplauden todito todito y acá critican todazooooo, Córdoba demuestra que se puede hacer distinto.



Tener superávit no es ajustar a la gente.

Es administrar bien. Es ser… pic.twitter.com/M4JaZxUTtP — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) April 26, 2026

Con ese enfoque, Siciliano volvió a poner en valor uno de los ejes discursivos centrales del oficialismo cordobés: la idea de que el orden fiscal, la inversión pública y las políticas de inclusión pueden sostenerse de manera simultánea. “Ese es el camino: ordenar para crecer, crecer para incluir”, concluyó.