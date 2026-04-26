domingo, abril 26, 2026
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Semana con tiempo estable en Villa Carlos Paz: baja el frío matinal y repuntan las máximas hacia el viernes

El SMN anticipa una semana sin lluvias en Villa Carlos Paz y Punilla, con mañanas frescas y tardes más agradables. Tras un domingo 26 ventoso y con máxima de 15°, el tiempo se afirmará entre el lunes 27 y el viernes 1, con mínimas bajas al comienzo y máximas que volverán a ubicarse en torno a 21° hacia el cierre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana bastante tranquila, sin precipitaciones a la vista y con una evolución térmica que irá de mañanas frías a tardes cada vez más templadas.

Para hoy, domingo 26, el panorama aparece estable, con 0% de precipitaciones y una temperatura que se moverá entre 12° y 15°. El dato a seguir pasa por el viento: se anuncian ráfagas de 42 a 50 km/h en la primera parte del día y de 51 a 59 km/h más adelante.

Desde mañana, lunes 27, el tiempo seguirá firme. No se esperan lluvias y la jornada arrancará bastante fresca, con una mínima de apenas , aunque por la tarde la temperatura subirá hasta 18°.

El martes 28 mantendrá la misma tendencia, también con 0% de precipitaciones, una mañana fría de y una máxima de 17°. El miércoles 29 se perfila similar, aunque con un leve repunte térmico: la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con algo más de viento en la primera mitad del día (23–31 km/h).

Para el jueves 30, el pronóstico sigue estable y suma una tarde más agradable, con valores que irán desde 10° hasta una máxima de 21°. El viernes 1 continuará en esa misma línea, también sin lluvias previstas y con temperaturas de entre 12° y 21°.

Para tener en cuenta: más allá del viento de hoy, el rasgo dominante de la semana será la estabilidad, con mañanas frescas, sin lluvias y un repunte gradual de la temperatura hacia el tramo final.

lajornada
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