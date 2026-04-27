Villa Carlos Paz sumó competencias de vela, pesca y cultura urbana durante el fin de semana

El lago San Roque, la costanera y los Jardines Municipales fueron escenario de distintas propuestas durante el fin de semana, con regatas, vela ligera, un certamen de pesca y una competencia de cultura joven que convocaron a deportistas, vecinos y turistas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz destacó el movimiento generado durante el fin de semana a partir de una agenda deportiva y cultural que tuvo como escenarios principales el lago San Roque, la costanera y los Jardines Municipales, con actividades que reunieron a participantes locales y visitantes.

Uno de los ejes de la programación se concentró en el lago, donde se desarrollaron dos importantes eventos vinculados a la vela. El sábado 25 de abril, desde las 14.30, el Club Náutico Córdoba fue sede de una regata en modalidades dobles y solitarios, con participación de embarcaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. La competencia incluyó cuatro regatas.

En paralelo, entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril, se disputó la Primera Fecha del Ranking Anual de Vela Ligera en el 400 Yacht Club. Allí compitieron las clases ILCA, Optimist, Windsurf y Windfoil, en jornadas que también incluyeron cuatro regatas por día.

Desde el municipio señalaron que ambas propuestas, con entrada libre y gratuita, aportaron movimiento turístico a la ciudad y reforzaron el perfil de Villa Carlos Paz como sede de eventos deportivos vinculados al lago.

A esa agenda se sumó el domingo un Certamen de Pesca a la pieza de mayor peso, realizado en la costanera y organizado por Apycac. La actividad comenzó en las primeras horas de la mañana y reunió a pescadores locales y visitantes en una jornada deportiva al aire libre.

Cultura urbana en los Jardines Municipales

La ciudad también fue sede este sábado 25 de abril de la segunda edición de la Copa Cordobesa Anticops’hh, una propuesta que reunió a jóvenes, familias y aficionados en una jornada atravesada por la música, la cultura urbana y la competencia.

El evento se desarrolló en los Jardines Municipales, donde participantes de distintos puntos de la provincia mostraron su talento y formaron parte de una convocatoria que viene ganando espacio dentro de la agenda cultural joven.

Durante la jornada se definieron clasificados y se vivieron momentos de fuerte participación, en una actividad que el municipio presentó como una oportunidad para potenciar expresiones artísticas emergentes y generar encuentro entre jóvenes.

Desde el gobierno local remarcaron que este tipo de propuestas forman parte de una política orientada a acompañar iniciativas que promueven la cultura joven y a consolidar a Villa Carlos Paz como sede de eventos que integran, convocan y fortalecen el talento local y regional.