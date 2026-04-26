Docentes del Bernardo D’Elía venden locro para enfrentar descuentos por paros

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, un grupo de docentes del Instituto Parroquial Bernardo D’Elia impulsa una venta de locro para visibilizar la situación salarial del sector y afrontar los descuentos aplicados por las medidas de fuerza realizadas durante la negociación paritaria de 2026.

Un grupo de docentes del Instituto Parroquial Bernardo D’Elía lanzó una venta de locro con un doble objetivo: reunir fondos para afrontar los descuentos salariales por los paros realizados en marzo y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la situación que atraviesa la docencia, especialmente en el caso de los jubilados.

La iniciativa se enmarca en el Día Internacional de los Trabajadores y pone el foco en las condiciones salariales de los docentes activos, aunque con una preocupación particular por quienes ya se retiraron y, según señalaron, quedaron entre los más perjudicados por el último acuerdo paritario, que regirá hasta el año que viene.

Desde el grupo explicaron que los descuentos por dos de los paros realizados en marzo ya fueron aplicados, y cuestionaron además la lógica de la última propuesta salarial. Según remarcaron, el planteo oficial indicaba que, en caso de ser aceptado, se devolvería con el sueldo siguiente uno de los días ya descontados y no se aplicaría el correspondiente al paro del 19 de marzo, una condición que interpretaron como extorsiva.

En ese contexto, señalaron también que, ante la falta de un fondo de huelga gestionado por el gremio para amortiguar este tipo de situaciones, la docencia viene buscando formas de organizarse por su cuenta. La venta de locro, en ese sentido, se suma a otras iniciativas similares impulsadas por trabajadores de la educación.

La propuesta se realiza principalmente por encargo. Los pedidos pueden hacerse a los teléfonos 3541-540399 (Eugenia) y 351-7589094 (Cecilia).

Cada porción tiene un valor de $10.000, aunque quienes encarguen tres o más podrán acceder a una promoción de $8.000 por porción.

El retiro será a partir de las 12:30 en la sede del Centro Vecinal Las Rosas – Centro, ubicada en Alemania 66. Desde la organización aclararon que quienes se acerquen deberán llevar recipiente.

Los docentes agradecieron además a la comisión directiva del centro vecinal, que les facilitó el espacio para concretar la actividad.