Murió Luis Brandoni, una figura central del cine, el teatro y la televisión argentina

El actor falleció este lunes 20 de abril a los 86 años, después de haber permanecido internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural originado tras una caída en su casa. Su muerte provocó una inmediata conmoción en el mundo cultural argentino.

La muerte de Luis Brandoni enluta a la cultura argentina. El actor, una de las voces más reconocidas del escenario nacional durante más de seis décadas, murió en Buenos Aires luego de varios días de internación por las secuelas de un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por el entorno teatral y replicada por la Asociación Argentina de Actores, que destacó su extensa trayectoria artística y gremial.

Brandoni había sufrido una caída el 11 de abril, golpe que le provocó un hematoma subdural. Desde entonces permanecía bajo atención médica en el Sanatorio Güemes, donde su cuadro se fue agravando hasta el desenlace conocido este lunes. En las últimas horas también se conoció que las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, habían quedado suspendidas por su estado de salud.

Conocido popularmente como “Beto” Brandoni, construyó una carrera decisiva en cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más recordados aparecen títulos como La tregua, La Patagonia rebelde, Esperando la Carroza, La odisea de los giles, la serie Mi cuñado y, más cerca en el tiempo, Nada, una de sus últimas apariciones de gran repercusión. Su nombre quedó asociado a un estilo actoral de fuerte presencia, sobriedad y enorme reconocimiento popular.

Además de su recorrido artístico, Brandoni tuvo una participación activa en el ámbito gremial y político. Fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y también se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, en una faceta pública que acompañó su perfil de actor comprometido con la realidad del país.

Su muerte cierra la trayectoria de uno de los nombres más influyentes del espectáculo argentino contemporáneo. Con una carrera atravesada por el cine, la televisión, el teatro, la militancia cultural y la intervención pública, Luis Brandoni deja una marca profunda en varias generaciones de espectadores y en la historia artística del país.