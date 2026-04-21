Murió Luis Puenzo, el director de La historia oficial que le dio a la Argentina su primer Oscar

El cineasta, guionista y productor falleció este martes 21 de abril en Buenos Aires a los 80 años. Fue una figura central del cine argentino y quedó en la historia por La historia oficial, la película que en 1986 ganó el primer Oscar para el país.

Luis Puenzo, uno de los nombres más influyentes del cine argentino, murió este martes 21 de abril en Buenos Aires a los 80 años. La noticia fue confirmada por Argentores y también fue comunicada por la Secretaría de Cultura de la Nación.

Director, guionista y productor, Puenzo quedó ligado para siempre a La historia oficial, la película estrenada en 1985 que al año siguiente obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera, el primero en la historia para la Argentina. La obra, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, también fue distinguida en Cannes, ganó el Globo de Oro y se convirtió en una referencia ineludible del cine sobre la última dictadura.

Nacido en Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo desarrolló primero una carrera en el ámbito publicitario y luego dio el salto al largometraje. Con el paso de los años consolidó una filmografía reconocida dentro y fuera del país, con títulos como Gringo viejo, La peste y La puta y la ballena.

Además de su recorrido como realizador, tuvo un papel activo en la vida institucional del cine argentino. Participó de la redacción de la ley de cine de 1994, fue uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y presidió el INCAA entre 2019 y 2022.

Desde la Secretaría de Cultura lo despidieron como un director y guionista clave del cine nacional, y recordaron además que había sido homenajeado por su trayectoria en la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su muerte reavivó el reconocimiento a una obra que marcó a varias generaciones y que tuvo un peso decisivo en la proyección internacional del cine argentino.