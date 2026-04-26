Aumentó fuerte la mora en los préstamos de Mercado Libre en la Argentina y llegó al 8,7% en 2025

Un informe de JP Morgan advirtió que los impagos a más de 90 días en los créditos otorgados por la plataforma crecieron con fuerza durante 2025 en el país. Aunque el nivel sigue por debajo del de Brasil, el salto encendió alertas por la suba de tasas, el freno en nuevos préstamos y el mayor uso del financiamiento para cubrir gastos corrientes.

La mora en los préstamos de Mercado Libre en la Argentina mostró un fuerte deterioro durante 2025. De acuerdo con un informe del banco estadounidense JP Morgan, los impagos a más de 90 días pasaron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% al cierre del año pasado.

El reporte señala que la suba fue en línea con el empeoramiento observado en otras entidades financieras del país, aunque aclara que el nivel local todavía se mantiene por debajo del registrado en Brasil, donde la morosidad bajó de 15,9% a 11% en el mismo período.

Más usuarios, más créditos y más mora

Según el análisis, actualmente unas 6,3 millones de personas en la Argentina tienen líneas de crédito activas con la plataforma, lo que equivale al 14% de la población total. A la vez, el promedio de préstamos por cliente subió de 3,0 a 3,3 entre fines de 2024 y fines de 2025.

El crecimiento también se dio en el segmento empresarial. En un año, la cantidad de pequeñas y medianas empresas financiadas pasó de 104.000 a 205.000, lo que refleja una expansión importante del negocio crediticio de la firma en el mercado local.

Con esos números, la cartera de préstamos de Mercado Libre en la Argentina alcanzó los US$ 1.100 millones, equivalentes al 12% del total de créditos de la compañía. Aun así, el volumen sigue por debajo de México, con US$ 3.600 millones, y de Brasil, con US$ 7.900 millones.

Qué explica el deterioro

JP Morgan atribuye el salto de la mora a una combinación de factores. Por un lado, destaca que en la Argentina hubo fuertes aumentos de las tasas de interés durante el último trimestre de 2025, algo que encareció el refinanciamiento para muchas familias.

Por otro, el informe marca que en mayo de 2025 se produjo un freno en la entrega de nuevos créditos. Al dejar de incorporarse préstamos recientes y en mejores condiciones de pago, el peso relativo de los impagos sobre el total de la cartera creció de manera más acelerada.

Ese cambio, según el reporte, muestra además una modificación en el uso del financiamiento personal dentro de la aplicación: en muchos casos dejó de funcionar como una herramienta ocasional y pasó a cubrir problemas de liquidez cotidiana.

Una señal de alerta

El dato más llamativo del informe es que la mora de las familias argentinas se multiplicó por más de cuatro en comparación con 2024. Aunque la situación todavía no alcanza los niveles brasileños, el ritmo del deterioro quedó bajo observación en un contexto en el que el crédito digital gana volumen, pero también exposición al riesgo.