Mundial 2026: República Checa y Sudáfrica empataron y siguen complicados

Fue 1 a 1 en Atlanta por el Grupo A. Michal Sadílek abrió rápido el marcador para los checos, pero Teboho Mokoena igualó de penal sobre el final.

República Checa y Sudáfrica empataron 1 a 1, este jueves, en Atlanta, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, en un resultado que dejó a los dos seleccionados en una situación complicada.

Los dos equipos llegaban golpeados por sus derrotas en el debut y necesitaban ganar para acomodarse en la zona. Sin embargo, el empate terminó repartiendo puntos y mantuvo a ambos por detrás de México y Corea del Sur, que todavía deben disputar su partido de la segunda jornada.

El comienzo fue favorable para República Checa. A los 5 minutos, Michal Sadílek recibió una buena asistencia de Alexandr Sojka y definió para marcar el 1 a 0, en una acción que parecía encaminar el partido para el seleccionado europeo.

Con la ventaja, los checos tuvieron mejores pasajes durante el primer tiempo y pudieron ampliar la diferencia. Sudáfrica, que venía de caer ante México en el partido inaugural, mostró dificultades para progresar con claridad y quedó varias veces expuesta en defensa.

En el complemento, el desarrollo cambió. República Checa retrocedió demasiado, perdió control de la pelota y le permitió crecer a Sudáfrica, que empezó a empujar con más decisión en busca del empate.

La igualdad llegó sobre el final. A los 84 minutos, una mano de Pavel Šulc dentro del área derivó en penal para Sudáfrica. Teboho Mokoena se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1 a 1, un gol que sostuvo con vida al equipo africano.

Sudáfrica intentó aprovechar el impulso anímico de la igualdad y fue por la remontada en los minutos finales, pero no logró completar la reacción. República Checa, en tanto, terminó defendiendo un punto que le sirve poco de cara a la última fecha.

Con este resultado, República Checa y Sudáfrica quedaron con un punto en el Grupo A. México y Corea del Sur lideran con tres unidades antes de enfrentarse entre sí, por lo que el empate dejó a checos y sudafricanos obligados a ganar en la última jornada para sostener sus chances de clasificación.

En la próxima fecha, República Checa enfrentará a México el miércoles 24, a las 22:00 de Argentina. A la misma hora, Sudáfrica jugará ante Corea del Sur.