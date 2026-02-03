Misty Soul Choir volvió a Icho Cruz con una noche de soul, funk y emoción a cielo abierto

Con más de 30 artistas en escena y entrada libre y gratuita, el coro ofreció este domingo 1 de febrero un show frente al SUM El Faro, en una propuesta acústica que terminó con el público cantando.

La música volvió a ganar la calle en Icho Cruz. Este domingo 1 de febrero, el reconocido Misty Soul Choir regresó a la localidad del sur de Punilla con un espectáculo abierto a toda la comunidad, sumando una noche distinta a la agenda cultural del verano.

La presentación se realizó frente al SUM El Faro (avenida Argentina 341), con una puesta que reunió a más de 30 artistas y un recorrido vibrante por el soul, el funk y el R&B, géneros que invitan a moverse… pero también a escuchar con atención. Con buen marco de público, el show fue libre y gratuito, y se integró a las propuestas impulsadas por la Municipalidad de Icho Cruz para acercar espectáculos de calidad a residentes y turistas.

Un formato acústico, pensado para la calle

Después del show, el director Ángel Vilkelis contó que el grupo ya tiene un vínculo sostenido con la localidad: “Venimos casi todos los años, hace cuatro o cinco años más o menos. Estamos contentos de siempre venir porque la gente nos recibe hermosamente”.

Y explicó que para esta ocasión eligieron una vuelta de tuerca en el escenario: “Trajimos una propuesta distinta, medio acústica: las voces a capela, con una guitarra y una pandereta. Tenemos un montón de formatos y este es uno nuevo, bien acústico, bien acá para la calle de Icho Cruz, para esta noche hermosa”.

Ese carácter cercano se notó en el clima general: menos “show” de gran despliegue y más sensación de encuentro, como si el concierto se armara a la par del público. “Podemos disfrutar cada canción y por lo menos la gente estaba atenta a todo lo que hacíamos”, resumió Vilkelis.

Soul, funk y R&B… y el “primer hijo del gospel”

Al definir el perfil del coro, Ángel Vilkelis lo dijo con claridad y con una idea que se repite cada vez que los ven por primera vez: “Nosotros hacemos soul, funk y R&B. Canciones clásicas de James Brown, Stevie Wonder, Ray Charles. Por ahí la gente, cuando apenas nos ve, dice ‘gospel’. No está mal visto, no está mal dicho: no hacemos gospel, pero hacemos algo muy parecido, el primer hijo del gospel, que es el soul”.

En esa misma línea, destacó una marca identitaria del proyecto: “Por eso somos el único y primer coro soul de la Argentina”.

El público como parte del show

Si hubo un momento que sintetizó la noche fue el final, cuando las voces bajaron del escenario hacia la gente y la calle se transformó en coro. “Con la gente cantando… bueno, eso es algo que lo hacemos mucho, y es como que siempre lo hiciéramos por primera vez, porque siempre es algo distinto con lo que te encontrás cuando bajás del escenario”, contó Vilkelis.

Lo que viene: Cosquín Rock

Antes de despedirse, el director adelantó el próximo desafío del grupo: “Ahora nos vamos a guardar un poquito porque nos vamos a presentar en el Cosquín Rock. Nos vamos a presentar el 14 de febrero… en la Casita del Blues. Es una oportunidad muy grande para nosotros: es la primera vez que estamos”.

Con esta presentación, Icho Cruz volvió a ratificar algo que se siente fuerte en verano: cuando hay espectáculos abiertos, de calidad y con identidad, el espacio público se convierte en escenario… y la comunidad, en protagonista.