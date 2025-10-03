Milei eligió Córdoba para cerrar la campaña antes de la elección del 26 de octubre

El presidente encabezará un acto el 23 de octubre en la capital cordobesa, en la recta final de su recorrido electoral por varias provincias del país.

Javier Milei definió a Córdoba como el escenario elegido para ponerle punto final a la campaña legislativa antes de la elección del 26 de octubre. El acto está previsto para el jueves 23, apenas horas antes de la veda, en un territorio donde La Libertad Avanza se siente fuerte y busca consolidar su electorado.

En las últimas semanas, el mandatario alternó la gestión con una intensa agenda electoral. Este sábado estará en Entre Ríos y Santa Fe, y se prepara para sumar un paso por Mendoza, donde competirá en alianza con el radicalismo de Alfredo Cornejo.

Antes de viajar a Estados Unidos —donde lo espera una reunión bilateral con Donald Trump el 14 de octubre—, Milei proyecta desembarcar en el norte con paradas en Chaco y Corrientes, además de visitas ya confirmadas en Neuquén y Río Negro tras su regreso.

La agenda incluye también la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena, con un show musical que busca darle “mística” a la campaña. Allí se mostrará junto a José Luis Espert, en medio de las denuncias que lo involucran con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.

En Córdoba, el acto de cierre será la apuesta más fuerte del oficialismo en un distrito clave para el voto libertario. “El objetivo es recuperar la épica y transmitir un mensaje de confianza antes de la elección”, señalan desde su equipo.