Llaryora: “Destruir, desfinanciar o asfixiar a las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional”

El gobernador anunció un fondo de $2.000 millones para sostener el funcionamiento de las escuelas técnicas, frente a la decisión del Gobierno nacional de recortar los aportes a estas instituciones formadoras de talento. Este fondo provincial quintuplica al que Nación envía para las escuelas técnicas de la provincia. “Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas, porque son la base de la creación de talentos para nuestras industrias”, expresó el mandatario.

“Destruir, desfinanciar o asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar el presente y el futuro de la industria nacional”, expresó Llaryora y, con este diagnóstico, y frente a la decisión del Gobierno nacional de recortar el envío de fondos para estas instituciones formadoras de talento, el gobernador anunció un fondo de $2.000 millones para el fortalecimiento de la Educación Técnica.

Según datos oficiales, el presupuesto de la administración central para las escuelas técnicas cayó en promedio un 40% tras la derogación del piso histórico del 0,2% de los ingresos corrientes que garantizaba la Ley 26.058.

Esta medida eliminó la obligatoriedad de una inversión mínima, dejando supeditada la transferencia de fondos a la discrecionalidad de la Nación.

En ese contexto, frente a la decisión del Gobierno nacional de destinar cerca de $400 millones para toda la educación técnica de Córdoba —lo que implica un recorte promedio del 40% de los fondos nacionales—, el Gobierno de Córdoba pone a disposición de las escuelas técnicas un fondo de $2.000 millones para garantizar que la formación no se detenga. De este modo, la inversión provincial quintuplica los recursos enviados por Nación.

“Las escuelas técnicas necesitan ser sostenidas, no desfinanciadas”, expresó el mandatario y señaló la relación directa entre la educación técnica, el desarrollo productivo y el empleo: “No hay trabajo sin industria y no hay industria sin talento”.

La decisión provincial de quintuplicar el envío de fondos a las escuelas técnicas se enmarca en la importancia de cuidar y generar talentos: jóvenes que, desde sus estudios secundarios, se capacitan y especializan para luego desarrollarse como emprendedores o insertarse en el sector industrial.

“Al recorrer las ciudades del interior, todas ellas se desarrollan a partir de sus parques industriales, cuyos talentos surgieron de las escuelas técnicas. Por eso, asfixiar las escuelas técnicas es sacrificar a las industrias y los países donde desaparecen las industrias se quedan sin progreso. Sin el valor agregado que ofrecen nuestras industrias, será imposible crecer”, señaló.

Llaryora comparó esta coyuntura con lo ocurrido en la etapa previa al 2001. “En aquella época también nos quisieron volver a convencer de que la Argentina no debía tener industria y que solo debía estar condenada a los servicios o a la producción primaria. Las etapas se repiten, y por eso quiero recordar aquel momento y rendir homenaje a la resistencia de los docentes técnicos, que no quisieron enfrentar en soledad ese proceso. Estas escuelas son producto de esa resistencia, de esos maestros que, cuando recibían decretos de cierre, encontraban una y otra forma pedagógica para sostenerlas. Gracias a ese esfuerzo, esas instituciones siguieron funcionando, luego se reabrieron plenamente y hoy forman parte del acervo industrial argentino”, expresó.

Finalmente, el mandatario pidió trabajar junto a los intendentes y a la comunidad para exigir que vuelva el financiamiento nacional de las escuelas técnicas y aseguró que no dejará solos a los docentes de estas instituciones, quienes con su esfuerzo forman talentos para garantizar el desarrollo de nuestras industrias en la provincia.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, manifestó que el anuncio realizado por el gobernador “se enmarca en un momento histórico para la educación técnico-profesional”.

“En este contexto, donde no estamos acompañados por el Gobierno nacional, Córdoba mira para adelante con infraestructura e inversión académica. La Provincia está donde se necesita, por eso nuestras escuelas se destacan en el país y en Latinoamérica”, completó.

Actualmente, Córdoba sostiene una red de 953 instituciones secundarias y 131 anexos a los que asisten 350.000 estudiantes. Este mapa de transformación cuenta con 252 escuelas técnicas (49 privadas) que forman parte del motor agropecuario e industrial de la región, 41 escuelas ProA, 27 escuelas secundarias con formación profesional y 473 secundarias orientadas que ya implementan formación profesional y capacitación laboral.

El intendente Damián Bernarte agradeció la presencia del gobernador y resaltó: “Hoy es un día muy importante para la educación provincial. Estos anuncios marcan el rumbo de un Estado presente que tiene como prioridad la educación. Pero con igualdad de condiciones para todos los estudiantes de la provincia”.

A su turno, Carlos López, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), agradeció al Gobierno provincial por “tomar el lugar” ante la ausencia de la Nación. “Inyectar este fuerte monto de dinero va a cubrir las necesidades de nuestras escuelas”, indicó.

Entrega de netbooks

Durante el acto, el gobernador Martín Llaryora entregó además computadoras a escuelas de distintos niveles y modalidades de la ciudad de San Francisco, a través del programa Tecno Presente.

En total, se otorgaron 415 netbooks, con el objetivo de fortalecer la incorporación de herramientas digitales en las aulas y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cabe destacar que el acto se llevó a cabo en el IPET N°50 Ingeniero Emilio F. Olmos, donde el mandatario provincial cursó sus estudios.

Las computadoras fueron destinadas al Colegio Superior San Martín; la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda; las escuelas Presidente Hipólito Yrigoyen, Domingo Faustino Sarmiento, Intendente Dr. Raúl G. Villafañe, José María Paz, General Mitre, Lucía Vaira de Aimetta, Rafael Núñez, 2 de Abril e Hipólito Bouchard; los IPEM N° 96 Profesor Pascual Bailón Sosa y N° 315 José Hernández; el IPEA N° 222 Agrónomo Américo Almes Milani; y los IPET N° 264 Teodoro Asteggiano y N° 50 Ingeniero Emilio F. Olmos.