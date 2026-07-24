La Velada del Año VI: horario, peleas y dónde verla en vivo desde Argentina

El evento organizado por Ibai Llanos se realizará este sábado en Sevilla, contará con diez combates y tendrá cuatro representantes argentinos. La transmisión comenzará a las 14 y podrá verse gratis por internet.

La Velada del Año VI, el espectáculo de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos, se realizará este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, con diez combates entre figuras del streaming, la música y el periodismo deportivo.

La transmisión comenzará a las 14 de Argentina, equivalentes a las 19 de España, y se extenderá durante varias horas. El evento podrá verse en vivo y de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch y YouTube.

La edición tendrá una presencia argentina destacada: competirán el periodista Gastón Edul, el cantante Lit Killah y los creadores de contenido Gerónimo “Gero” Arias y Angie Velasco.

Los cuatro argentinos que subirán al ring

Uno de los primeros combates de la jornada enfrentará a Gastón Edul con el periodista deportivo español Edu Aguirre. Ambos atravesaron varios meses de preparación para participar de una pelea que trasladará al cuadrilátero una rivalidad surgida en torno al fútbol argentino y español.

Gero Arias se medirá con el español ByViruzz, uno de los participantes con mayor experiencia dentro de La Velada. El creador argentino llega después de una intensa preparación física y tendrá uno de los cruces más exigentes de la cartelera.

En otro de los enfrentamientos, Angie Velasco peleará contra la puertorriqueña Alondrissa, mientras que Lit Killah enfrentará al cantante español Kidd Keo en uno de los duelos musicales de la noche.

La cartelera completa

El programa anunciado para La Velada del Año VI incluye los siguientes combates:

La Parce vs. Fabiana Sevillano Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Käer ByViruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. Roro Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

El cierre tendrá como protagonistas a IlloJuan y TheGrefg, dos de los creadores españoles con mayor cantidad de seguidores. Antes se enfrentarán Plex y Fernanfloo, en otro de los cruces más esperados de la edición.

Los horarios particulares de cada pelea pueden modificarse según la duración de los combates anteriores, los intervalos y las presentaciones musicales. Por ese motivo, la organización no estableció una hora exacta para cada participante.

Los artistas que actuarán durante el evento

La competencia estará intercalada con recitales de artistas internacionales. Entre los nombres anunciados aparecen Juanes, Yandel, Bad Gyal, Anuel AA, Lucho RK y La Pantera.

Las actuaciones funcionarán como intervalos entre las peleas, dentro de una transmisión que combina deporte, música y entretenimiento digital.

El pesaje oficial se realizó este viernes en Sevilla y confirmó la presentación de los participantes antes de los habituales cara a cara. La ceremonia funcionó como la última actividad pública previa al espectáculo.

A qué hora comienza en cada país

La Velada empezará a las 14 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En Chile, Bolivia y Venezuela será desde las 13; en Colombia, Perú y Ecuador, desde las 12; y en México, desde las 11.

La transmisión completa será gratuita y no requerirá la contratación de una plataforma paga.