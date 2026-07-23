Una dupla inolvidable vuelve a encontrarse: Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Villa Carlos Paz con “Maldita Felicidad”

Los actores volverán a compartir escenario en una comedia dirigida por Daniel Veronese, junto a Carlos Portaluppi e Inés Palombo. La función será este viernes 24 de julio, a las 21:30, en el Teatro del Lago.

Una de las parejas más queridas y recordadas de la ficción argentina vuelve a reunirse, esta vez sobre las tablas. Pablo Echarri y Paola Krum protagonizan “Maldita Felicidad”, la obra escrita por Agustina Gatto y dirigida por Daniel Veronese, que llegará este viernes 24 de julio al Teatro del Lago de Villa Carlos Paz.

El reencuentro artístico suma un atractivo especial a una propuesta que también cuenta con las actuaciones de Carlos Portaluppi e Inés Palombo, en una historia que combina humor, frustraciones personales y situaciones cada vez más absurdas.

Un éxito que no trae felicidad

La trama comienza cuando Guido y Celeste, un matrimonio propietario de una pequeña editorial, celebran junto a Peter, un excéntrico escritor, que su novela acaba de convertirse en un inesperado best seller.

Pero lo que debería ser una noche de festejo toma rápidamente otro rumbo: lejos de mostrarse feliz, el autor cae en una profunda depresión. A partir de ese momento, los editores intentarán aprovechar el éxito comercial del libro mientras lidian con las contradicciones del escritor y con sus propias insatisfacciones.

Entre ambiciones, desencuentros y diálogos filosos, la obra se pregunta cuánto de verdadera felicidad puede haber detrás del reconocimiento, el dinero y los logros que, en apariencia, todos desean alcanzar.

Un elenco de figuras bajo la dirección de Veronese

La puesta reúne a cuatro intérpretes de extensa trayectoria, conducidos por Daniel Veronese, uno de los directores más reconocidos de la escena teatral argentina.

Para el público, la función tendrá además el condimento del reencuentro entre Echarri y Krum, una dupla que quedó ligada a algunas de las ficciones más recordadas de la televisión nacional y que ahora vuelve a encontrarse en un proyecto completamente distinto.

Función y entradas

“Maldita Felicidad” se presentará este viernes 24 de julio, a las 21:30, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Plateanet.