Córdoba lanzará un circuito turístico por sus cementerios históricos

La propuesta reunirá espacios funerarios con recorridos patrimoniales guiados y buscará difundir su valor histórico, arquitectónico y artístico.

La Agencia Córdoba Turismo presentará el próximo jueves 30 de julio el Camino Turístico de Cementerios Cordobeses, un nuevo itinerario cultural que integrará necrópolis de distintos puntos de la provincia que cuenten con visitas guiadas y propuestas de interpretación patrimonial.

El lanzamiento se realizará en el Museo Tamburini, en la ciudad de Córdoba, durante la apertura de las XV Jornadas Argentinas de Gestión y Valoración Patrimonial de Cementerios, que se desarrollarán hasta el 1 de agosto con la participación de especialistas, investigadores, gestores e instituciones vinculadas con la preservación del patrimonio funerario.

La iniciativa apunta a incorporar los cementerios a la oferta turística provincial a partir de su valor como espacios de memoria e identidad. En estos predios conviven testimonios sobre la historia de las comunidades, expresiones arquitectónicas y artísticas, tradiciones locales y referencias al desarrollo social y urbano de cada población.

El proyecto convocará a municipios y comunas de Córdoba interesados en sumar cementerios que ya desarrollen recorridos guiados o actividades culturales. A partir de esas incorporaciones se buscará conformar un circuito que atraviese diferentes regiones de la provincia.

“Este camino invita a descubrir parte de nuestra historia desde una mirada diferente, fortaleciendo la identidad de cada comunidad y creando oportunidades para que más localidades se incorporen a la oferta turística provincial”, señaló el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

La propuesta se vincula con el denominado turismo de cementerios o necroturismo, una modalidad extendida en distintos países que promueve la visita responsable a estos espacios con fines culturales, educativos y patrimoniales.

Con la puesta en marcha del circuito, la Provincia buscará ampliar su catálogo de productos turísticos especializados y, al mismo tiempo, favorecer la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial que resguardan los cementerios cordobeses.