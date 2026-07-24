viernes, julio 24, 2026
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El viernes abre un fin de semana más templado en Villa Carlos Paz

La temperatura irá en aumento durante el sábado y el domingo, con máximas cercanas a los 20 grados, nubosidad variable y un cambio en la dirección del viento.

El fin de semana comenzará con condiciones frescas en Villa Carlos Paz, pero mostrará un progresivo ascenso de temperatura entre el sábado y el domingo. El viento rotará hacia el norte y no se esperan precipitaciones.

Este viernes 24 de julio tendrá cielo parcialmente nublado, con algunos momentos de sol durante la tarde. La temperatura máxima se ubicará entre los 15° y 16°, mientras que el viento soplará desde el sector sur, con velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar y se esperan valores cercanos a los 7° u 8°, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

El sábado 25 de julio comenzará con una mínima de alrededor de y podría presentar neblina durante las primeras horas. Luego, la temperatura subirá hasta alcanzar entre 20° y 21°, con cielo parcialmente nublado.

El principal cambio de la jornada será el viento del norte, que ganará intensidad durante la tarde y podría registrar ráfagas de hasta 36 km/h.

Para el domingo 26 de julio se prevé una mínima de entre 7° y 9°, con posible neblina matinal y nubosidad variable durante el resto de la jornada. La máxima se moverá entre los 19° y 22°, con viento leve a moderado del noreste.

El período más fresco se concentrará durante este viernes, mientras que el sábado marcará el comienzo de tardes más templadas en las Sierras de Córdoba.

lajornada
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