Realizarán una pesquisa oftalmológica gratuita en Villa Carlos Paz para detectar cataratas y pterigión

La actividad se llevará a cabo este sábado 25 de julio en el merendero Madre Tránsito de Cabanillas y está destinada a personas mayores de 18 años sin obra social ni cobertura de PAMI. Quienes sean diagnosticados podrán acceder gratuitamente al circuito de atención y cirugía del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, en el marco del programa Operación Milagro.

La Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP), junto al merendero Madre Tránsito de Cabanillas, realizará este sábado 25 de julio, desde las 15, una jornada de pesquisa oftalmológica comunitaria en Villa Carlos Paz para detectar casos de cataratas y pterigión, dos patologías visuales que pueden ser tratadas mediante cirugía.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que no cuenten con obra social ni cobertura de PAMI. La actividad se desarrollará en la sede del merendero, ubicada en Polonia 2267, barrio Villa del Río, y forma parte del programa Operación Milagro, iniciativa impulsada por el Gobierno de Cuba y articulada en la Argentina por la Fundación Un Mundo Mejor es Posible.

Lidice Vázquez, médica integrante de la fundación, explicó que estas acciones territoriales combinan la detección temprana de enfermedades visuales con tareas de promoción de la salud.

“Nuestra fundación desarrolla proyectos comunitarios, en este caso, la formación de promotoras sociocomunitarias. En el marco de esta formación se encuentra, por supuesto, el tema de la salud visual, donde desarrollamos estas actividades de detección de pterigión y cataratas”, señaló en diálogo con VillaNos Radio.

Durante la jornada se realizará una evaluación inicial para identificar posibles casos que requieran una intervención quirúrgica. Quienes sean derivados continuarán el proceso en el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara, donde recibirán estudios complementarios, evaluación prequirúrgica, cirugía y seguimiento posterior.

“Todo este recorrido es completamente gratuito y con una atención adecuada para cada paciente”, destacó la profesional.

Además, explicó que quienes ya cuenten con un diagnóstico previo pueden acercarse con la documentación médica correspondiente, mientras que aquellas personas que sospechen padecer alguna de estas afecciones también podrán ser evaluadas.

En relación con las cataratas, detalló que “generalmente se presentan en pacientes mayores de 45 años que van sufriendo una pérdida de la visión y que refieren que tienen una telita en el ojo que no los deja ver bien”.

En esos casos, durante la pesquisa “sí se puede detectar la presencia o no de cataratas”, aunque la confirmación de la necesidad de cirugía se realiza posteriormente en el centro oftalmológico.

Cuba, faro de la salud con perspectiva humanista

Operación Milagro busca resolver problemas de ceguera prevenible en poblaciones que encuentran dificultades para acceder a tratamientos oftalmológicos.

“Todas las personas que se acerquen al lugar y tengan posibilidades de necesitar una cirugía de cataratas o pterigión son citadas luego en el centro oftalmológico, donde atraviesan un circuito de atención más profundo”, explicó la profesional.

Las pesquisas ya se realizaron en distintos barrios de Córdoba y también en comunidades del norte argentino, especialmente en la provincia de Jujuy.

“Hemos estado en muchos barrios de Córdoba, sobre todo articulando con centros vecinales que sienten la necesidad de esta atención en sus comunidades. También estamos realizando estas acciones en Jujuy, donde detectamos enfermedades que pueden provocar ceguera prevenible y los pacientes son atendidos en nuestro centro”, indicó.

Actualmente, el sostenimiento del programa se realiza mediante proyectos de cooperación internacional impulsados junto a la organización Euskadi-Cuba.

“Estos proyectos posibilitan llevar adelante formaciones que benefician a las comunidades y, a su vez, permiten brindar la atención en salud visual para resolver los problemas de la ceguera prevenible”, afirmó.

Además, remarcó que la iniciativa no se limita a las cirugías, sino que también promueve la formación comunitaria en salud mental, salud sexual y reproductiva y perspectiva de género, fortaleciendo especialmente el rol de las mujeres en los barrios.

Vázquez sostuvo que el mayor reconocimiento al trabajo cotidiano proviene de las personas que recuperan la vista gracias al programa.

“La satisfacción del trabajo y el agradecimiento de las personas que logramos ayudar son el motor impulsor de nuestro equipo. La felicidad con la que salen después de la cirugía, cuando al día siguiente vienen diciendo que vuelven a ver las luces, es nuestra mayor satisfacción”, expresó.

También destacó el acompañamiento de organizaciones sociales que colaboran con el traslado y el seguimiento de los pacientes para garantizar que completen todo el tratamiento.

La convocatoria

La jornada comenzará este sábado a las 15 con una charla informativa sobre salud visual y el funcionamiento del programa. Posteriormente, se realizarán las evaluaciones oftalmológicas.

La actividad tendrá lugar en el merendero Madre Tránsito de Cabanillas, ubicado en Polonia 2267, barrio Villa del Río, Villa Carlos Paz.

Las personas interesadas pueden obtener más información comunicándose al 3541-542999.

Fuente: VillaNos Radio