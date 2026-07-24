El consumo masivo sigue sin repuntar y cerró el primer semestre con una caída del 2,9%

Las ventas retrocedieron un 2,7% interanual durante junio, según Scentia. Otro relevamiento privado mostró una baja más moderada para el bimestre mayo-junio, con una leve recuperación en alimentos.

El consumo masivo volvió a retroceder durante junio y acumuló una caída del 2,9% en el primer semestre de 2026, en un escenario donde la desaceleración de la inflación todavía no logró traducirse en una recuperación sostenida de las compras cotidianas.

El relevamiento de la consultora Scentia registró una baja del 2,7% interanual en el volumen vendido durante junio y una contracción del 2,4% respecto de mayo.

El resultado interrumpió la expectativa de una recuperación gradual que había surgido el mes anterior, cuando el descenso interanual se había moderado al 1,6%.

Los datos muestran, sin embargo, comportamientos diferentes según el período analizado, los productos incluidos y los canales de comercialización relevados.

Un informe de NielsenIQ correspondiente al promedio del bimestre mayo-junio calculó una caída interanual más leve, del 0,5%, y detectó una mejora en la venta de alimentos.

Las dos cifras no son directamente comparables. Mientras Scentia presentó el resultado específico de junio, NielsenIQ trabajó sobre un promedio de dos meses y una cobertura diferente del mercado.

Kioscos y mayoristas, entre los más afectados

La caída alcanzó en junio a la mayoría de los canales físicos de comercialización.

Los kioscos y almacenes de barrio registraron el peor desempeño, con una baja interanual del 4,6%. Las ventas mayoristas retrocedieron un 3,3%, las cadenas de supermercados un 2,6% y los autoservicios independientes un 1,6%.

Las farmacias se mantuvieron sin variaciones respecto del mismo mes de 2025, después de haber mostrado un crecimiento durante mayo.

El comercio electrónico fue la excepción. Las ventas por internet aumentaron un 41% interanual y crecieron en las ocho categorías analizadas por Scentia.

El avance del canal digital no compensa todavía la contracción de los comercios físicos, pero refleja un cambio progresivo en los hábitos de compra y una mayor utilización de promociones, descuentos bancarios y sistemas de envío.

Qué productos se vendieron menos

Las mayores caídas se concentraron en artículos vinculados con el desayuno y la merienda, cuyas ventas retrocedieron un 7,7% interanual.

También disminuyeron los productos de limpieza de ropa y del hogar, con una baja del 6,2%; los alimentos perecederos, con un 5,7%; y los artículos impulsivos, con un 5,3%.

El rubro de higiene y cosmética cayó un 3,7%, mientras que los productos de alimentación mostraron una reducción más moderada, del 0,5%.

Las bebidas fueron una de las pocas excepciones. Las alcohólicas crecieron un 9,4% y las bebidas sin alcohol avanzaron un 3,5%, impulsadas en parte por el consumo asociado al Mundial.

Los alimentos mostraron una leve mejora en otra medición

El informe bimestral de NielsenIQ mostró una situación menos negativa para el conjunto de la canasta.

Según ese relevamiento, los alimentos crecieron un 1,6% interanual entre mayo y junio. El avance estuvo sostenido principalmente por los productos básicos, que aumentaron un 3,3%, y las golosinas, con una mejora del 3,8%.

Los alimentos no básicos, en cambio, retrocedieron un 0,5%.

La venta de bebidas cayó un 2%, con una baja más pronunciada en las opciones sin alcohol. Los productos de cuidado personal y limpieza disminuyeron un 2,3%, dentro de los cuales los artículos para el hogar y la ropa retrocedieron un 4%.

Por canales, las grandes cadenas y tiendas de cercanía pertenecientes a supermercados continuaron en terreno negativo. También bajaron los comercios tradicionales, mientras que los supermercados independientes mostraron crecimiento y los kioscos permanecieron estables dentro de esa medición.

Una recuperación que todavía no se consolida

Los relevamientos privados coinciden en que el consumo continúa por debajo del año pasado, aunque difieren en la magnitud de la caída.

La desaceleración de los precios puede favorecer una mejora gradual del poder adquisitivo, pero hasta ahora no alcanzó para producir un repunte generalizado en alimentos, bebidas, limpieza y cuidado personal.

Los datos oficiales disponibles para mayo también reflejaron esa dinámica desigual: las ventas de supermercados y mayoristas retrocedieron frente al mismo mes de 2025, aunque mejoraron en la comparación mensual desestacionalizada.

El comportamiento de los próximos meses permitirá establecer si esa recuperación mensual representa el comienzo de una tendencia o solamente una oscilación dentro de un mercado interno que continúa debilitado.