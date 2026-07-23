Aprehendieron a un hombre por un hurto en un comercio del centro de Villa Carlos Paz

El sospechoso fue identificado mediante las cámaras de seguridad del local. En otro procedimiento, la Policía recuperó una motocicleta abandonada en barrio La Quinta.

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la noche del miércoles en el centro de Villa Carlos Paz, acusado de sustraer prendas de abrigo de un comercio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Lisandro de la Torre.

Según denunció una joven empleada del local, el individuo se habría llevado dos gorros de lana y dos bufandas tejidas.

La trabajadora logró reconocer al presunto autor mediante las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio. Con las características aportadas, la Policía desplegó un operativo en el sector e interceptó al sospechoso.

Durante el control se secuestraron una campera y un gorro de lana.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente por el supuesto delito de hurto.

Recuperaron una motocicleta abandonada en barrio La Quinta

En otro procedimiento, personal policial recuperó durante la madrugada de este jueves una motocicleta que se encontraba abandonada en la vía pública de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz.

El operativo se inició alrededor de las 5:20, luego de que los efectivos fueran alertados mediante un grupo vecinal de WhatsApp sobre la presencia de un rodado tendido sobre la calle.

Al llegar a la intersección de Los Ceibos y Los Nogales, los agentes encontraron una motocicleta Brava de 150 centímetros cúbicos, de color rojo, sobre la carpeta asfáltica.

El dominio fue consultado en el sistema policial para intentar localizar a su propietario. Posteriormente, la motocicleta fue trasladada y quedó resguardada en una dependencia policial.