El Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán

Los empleadores podrán acreditar remuneraciones en moneda estadounidense y los trabajadores dispondrán de servicios bancarios gratuitos. La medida no obliga a cambiar la moneda en la que actualmente se pagan los salarios.

El Banco Central de la República Argentina habilitó este viernes las cuentas sueldo en dólares, con las que los empleadores podrán depositar remuneraciones en moneda estadounidense bajo condiciones similares a las vigentes para los haberes pagados en pesos.

La decisión fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8460, que incorporó al dólar entre las monedas admitidas para recibir depósitos en este tipo de cuentas bancarias.

La disposición completa la instrumentación financiera de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que modificó la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que el salario puede ser abonado en moneda nacional o extranjera.

La medida no significa que los sueldos pasarán automáticamente a pagarse en dólares ni obliga a empresas y trabajadores a adoptar ese mecanismo. Su utilización dependerá de cómo se instrumente la remuneración en cada relación laboral y del cumplimiento de las normas legales y convencionales correspondientes.

Qué servicios serán gratuitos

Las cuentas sueldo en dólares deberán conservar los beneficios y las condiciones de gratuidad previstos para las cuentas utilizadas actualmente para acreditar salarios en pesos.

Los trabajadores no deberán pagar por la apertura ni por el mantenimiento de la cuenta. Tampoco podrán aplicarse cargos sobre las transferencias, extracciones y demás movimientos realizados hasta el monto correspondiente a las acreditaciones salariales.

Los fondos depositados podrán permanecer acumulados sin límite de tiempo, sin que el banco cobre comisiones por no haber sido retirados inmediatamente.

La cuenta tampoco podrá tener un límite de extracciones que impida al trabajador disponer del dinero recibido como parte de su remuneración.

Cómo se podrán retirar los dólares

Los bancos estarán obligados a permitir el depósito y la extracción de dólares en efectivo en la sucursal en la que se encuentre radicada la cuenta sueldo.

En otras sucursales de la misma entidad, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la posibilidad de retirar billetes dependerá de que exista disponibilidad operativa de efectivo en moneda estadounidense.

Esto significa que la habilitación de la cuenta no garantiza que todos los cajeros automáticos entreguen dólares. La disponibilidad física de los billetes fuera de la sucursal asignada quedará sujeta a la infraestructura y al funcionamiento de cada banco.

Los titulares también podrán transferir los fondos hacia otras cuentas en dólares mediante los canales electrónicos habilitados.

A quiénes alcanza

La adecuación incluye las cuentas sueldo utilizadas por trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo y también aquellas destinadas al pago de remuneraciones de empleados que se encuentren bajo otros regímenes laborales.

Hasta ahora, la normativa financiera establecía la operatoria de las cuentas sueldo principalmente en pesos. La modificación elimina ese impedimento bancario y permite que los empleadores que abonen remuneraciones en dólares utilicen una cuenta con las protecciones específicas previstas para el cobro de haberes.

La apertura de estas cuentas deberá realizarse a nombre del trabajador, como ocurre con las cuentas sueldo tradicionales.

No implica una dolarización obligatoria

La comunicación del Banco Central regula el funcionamiento de la cuenta, pero no dispone una conversión general de salarios ni autoriza a los empleadores a modificar unilateralmente las condiciones remunerativas acordadas.

Tampoco establece un tipo de cambio obligatorio para transformar un salario expresado en pesos a dólares.

Los sueldos, adicionales y demás conceptos laborales deberán continuar respetando los pisos establecidos por las leyes, los convenios colectivos, los acuerdos paritarios y los contratos aplicables a cada actividad.

El cambio permite que una remuneración pactada o instrumentada en moneda extranjera pueda depositarse directamente en una cuenta sueldo en dólares, sin que el trabajador deba utilizar una caja de ahorro común ni afrontar los costos que podría tener otro producto bancario.