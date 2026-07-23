Empleados de Comercio recibirán tres aumentos y un bono de $50.000

La nueva paritaria mercantil establece tres incrementos mensuales del 1,9% entre julio y septiembre. Además, los trabajadores recibirán una asignación no remunerativa dividida entre los salarios de julio y agosto.

Las cámaras empresarias y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.

El entendimiento establece un incremento salarial total del 5,7%, que se aplicará sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2026, incluidas las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.

La mejora será abonada en tres tramos consecutivos:

1,9% desde julio de 2026 .

. 1,9% desde agosto de 2026 .

. 1,9% desde septiembre de 2026.

El acuerdo fue firmado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

Una suma extraordinaria de $50.000

Las partes acordaron también el pago de una asignación extraordinaria y por única vez de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo.

El monto se liquidará en dos cuotas:

$25.000 con el sueldo de julio .

. $25.000 con el sueldo de agosto.

Cómo se incorporarán los $120.000 al salario básico

El entendimiento prorrogó además la incorporación a las escalas salariales de la suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se encontraba vigente.

Ese monto será integrado a los básicos en seis cuotas mensuales de $20.000, según el siguiente cronograma:

Diciembre de 2026.

Enero de 2027.

Febrero de 2027.

Marzo de 2027.

Abril de 2027.

Mayo de 2027.

Mientras permanezcan pendientes de incorporación, las sumas continuarán liquidándose de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio firmado el 26 de marzo de 2026.

El nuevo acuerdo tiene vigencia desde el 1° de julio. Las partes volverán a reunirse en octubre para analizar la evolución de la situación económica y evaluar eventuales modificaciones.