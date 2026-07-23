Jorgelina Aruzzi llega a Córdoba con “El ser querido”, entre el humor, el dolor y las canciones

Escrita e interpretada por Jorgelina Aruzzi, la comedia dramática aborda la muerte, el amor, los vínculos humanos y el lugar de las mujeres en el rock. La función será el sábado 1 de agosto, a las 21, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Una sala de espera de cuidados intensivos, una guitarra y una mujer que reza por un milagro. Desde ese punto de partida, Jorgelina Aruzzi construye El ser querido, una comedia dramática que se vale del humor y de las canciones para atravesar temas tan profundos como el amor, la muerte, el dolor y los vínculos humanos.

La obra, escrita e interpretada por Aruzzi y dirigida por Eleonora Aruzzi, se presentará el sábado 1 de agosto, a las 21 horas, en el Teatro Ciudad de las Artes, como parte de una extensa gira por distintas ciudades de la Argentina.

Una espera atravesada por el humor y la música

La historia se desarrolla en un hospital, mientras la protagonista espera noticias sobre su marido y pide que ocurra un milagro. En medio de esa situación, intenta tocar algunos acordes en una guitarra, dando lugar a un relato que combina momentos dolorosos con pasajes de humor y sensibilidad.

La propuesta transforma una circunstancia trágica en un recorrido por las emociones, la resiliencia y las relaciones humanas, sin esquivar la fragilidad que atraviesa a su personaje.

Las canciones forman parte central de ese viaje y acompañan una historia que también pone la mirada sobre el lugar ocupado por las mujeres dentro del universo del rock.

Una obra en gira por el país

El ser querido comenzó su temporada en el Teatro Astros de Buenos Aires y actualmente recorre distintos escenarios del país.

Con una historia cercana y profundamente humana, la obra propone transitar el dolor desde un lugar en el que también tienen espacio la risa, la música y la reflexión.

Función y entradas

El ser querido se presentará el sábado 1 de agosto, a las 21, en el Teatro Ciudad de las Artes.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través de Autoentrada.