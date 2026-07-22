Refuerzan los controles vehiculares en el ingreso a Carlos Paz

La Departamental Punilla puso en marcha este miércoles un operativo preventivo junto con la Fuerza Policial Antinarcotráfico en uno de los principales accesos a la ciudad.

La Departamental Punilla inició este miércoles a las 10:20 un operativo de control de personas y vehículos en el Puesto Las Lajas, ubicado en la intersección de San Martín y Medrano, en Villa Carlos Paz.

El dispositivo se desarrolla de manera conjunta con la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y forma parte de las acciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad en uno de los principales accesos a la ciudad y al departamento Punilla.

El operativo cuenta con la fiscalización del Comisario Mayor Hernán Guayanes, la supervisión del Comisario Inspector Ulises Bastianelli y la ejecución a cargo del Subcomisario Jorge Rodríguez y el Oficial Segundo Jorge Bustos.

Según se informó, durante el procedimiento se realizan controles de vehículos y de personas con el objetivo de prevenir hechos delictivos y brindar mayor protección a vecinos y automovilistas que transitan por el sector.