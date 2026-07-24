Ravier aseguró que el dólar podría alcanzar los $1.800, pero descartó una devaluación brusca

Adrián Ravier descartó un salto cambiario abrupto, negó que exista un atraso significativo y sostuvo que una eventual corrección tendría un impacto limitado sobre los ingresos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró que el dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 durante los próximos meses, aunque aseguró que ese escenario no representaría una devaluación abrupta ni pondría en riesgo la estabilidad cambiaria.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista emitida el jueves por la noche en el canal de streaming Carajo, donde el funcionario analizó el valor del tipo de cambio y las perspectivas económicas del Gobierno.

“Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad”, afirmó Ravier. Inmediatamente aclaró que, a su criterio, la estabilidad del mercado cambiario continúa firme y que no existe motivo para esperar una crisis similar a las registradas en otros períodos.

El funcionario señaló que resulta difícil determinar con precisión si el dólar se encuentra atrasado. Al tomar como referencia el promedio histórico del tipo de cambio, admitió que podría estar “un poquito abajo”, pero sostuvo que cualquier corrección sería limitada.

Según su evaluación, un movimiento hacia los valores mencionados “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

Descartó un salto cambiario abrupto

Ravier diferenció ese escenario de las fuertes devaluaciones ocurridas en otros gobiernos. Como ejemplo, recordó que durante la gestión de Mauricio Macri el dólar pasó de aproximadamente $15 a $60.

Trasladado a los valores actuales, explicó que una variación de esa magnitud implicaría una cotización cercana a los $6.000. También mencionó la salida de la convertibilidad, cuando el tipo de cambio se triplicó, y señaló que un movimiento equivalente llevaría hoy el dólar hasta alrededor de $4.500.

“Nadie ve ese escenario”, aseguró.

El vocero sostuvo que la compra de reservas por parte del Banco Central, el resultado de la cuenta corriente y el ordenamiento de la situación monetaria son factores que, según la interpretación del Gobierno, no resultan compatibles con la existencia de un atraso cambiario pronunciado.

La apuesta oficial hacia 2027

Durante la entrevista, Ravier también proyectó una continuidad en la reducción del riesgo país y afirmó que el Gobierno tendría capacidad para acceder al mercado de deuda.

El funcionario descartó que la Argentina enfrente en las elecciones de 2027 un escenario similar al de 2019, cuando la derrota de Macri en las primarias provocó un fuerte deterioro financiero y una brusca suba del dólar.

La administración de Javier Milei sostiene que el adelantamiento de vencimientos y la búsqueda de financiamiento permitirán reducir la incertidumbre propia del próximo año electoral.

Las afirmaciones de Ravier se produjeron en momentos en que el dólar oficial viene operando en torno a los $1.400 y $1.500, por lo que el rango mencionado por el vocero supone que el Gobierno no descarta una depreciación gradual durante los próximos meses, aunque rechaza la posibilidad de un salto descontrolado.