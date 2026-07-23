Teatro, stand up y música en la XIX edición de Pensar con Humor

La XIX edición del Festival Pensar con Humor se desarrollará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, con funciones en la capital y distintas localidades del interior provincial.

El Festival Pensar con Humor celebrará su decimonovena edición entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio, con una programación que combinará teatro, stand up, improvisación, música y actividades pedagógicas en distintos escenarios de la provincia de Córdoba.

La propuesta reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales y contará con funciones gratuitas, espectáculos para toda la familia, intervenciones en espacios públicos y presentaciones en barrios de la capital y localidades del interior.

Entre las figuras principales se encuentra Alejandro Dolina, quien presentará La noche extraviada o los libretistas del mundo, una obra construida a partir de textos propios y poesías de Cora Barengo.

También participará Anita Martínez con Mamushka, un unipersonal tragicómico centrado en las distintas identidades femeninas. Por su parte, el humorista cordobés Fernando “El Flaco” Pailos compartirá una propuesta sinfónica junto a la Camerata Córdoba, en una función gratuita dirigida a toda la familia.

Stand up, política y educación sexual

El stand up ocupará un lugar destacado en la grilla con Humorosas, protagonizado por cuatro comediantes mujeres, y Peroncho Stand Up, el espectáculo de Emanuel Rodríguez que aborda la actualidad política desde una perspectiva federal.

La programación también incluirá una presentación conjunta de Juan De Battisti y Jorge Monteagudo, además de Sexo a gusto, encabezado por Carla Dogliani, conocida como La Bicho, junto a la sexóloga María Eugenia Bazán Quiroga. La propuesta combina humor y contenidos vinculados con la educación sexual.

El festival llegará además a los barrios Argüello, Empalme y Villa El Libertador, con actuaciones de Marcelo “El Coto”, Fer Ledesma, Marcos Ontiveros Cherca, Andrés López, Gaspar Modesti, Alejandro Orlando y Julieta Daga.

Entre las producciones teatrales se encuentra Manual de autoayuda, de la compañía chilena Teatro Infausto, mientras que Humor a la sombra, de Jorge Mario Lewit, recuperará episodios vinculados con la memoria histórica.

El Teatro Minúsculo también formará parte del encuentro con una función especial en el Sindicato de Maravillas, en el marco de la celebración por sus 25 años, cuyo festejo central está previsto para septiembre.

Funciones en el interior provincial

La programación se extenderá más allá de la ciudad de Córdoba y tendrá funciones en Villa María, Laguna Larga, San Javier y Yacanto, Salsacate, Villa Tulumba, Río Segundo y Cosquín.

Como ocurre en cada edición, el espacio Humor al Paso trasladará distintas expresiones de la comicidad cordobesa al Paseo del Buen Pastor, con la conducción de Eddie, integrante de CordobeCes.

El encuentro se completará con talleres y seminarios orientados a analizar el humor como lenguaje artístico, herramienta crítica y forma de construcción cultural.