La Cumbre anunció nuevas medidas para reforzar la gestión de residuos tras el incendio en el basural

El municipio informó las acciones realizadas para controlar el foco y anticipó obras en el vertedero y la Planta Ambiental de Conejeras. Las medidas incluyen un nuevo cerramiento, control de accesos, equipamiento para reciclar y una aplicación para seguir el recorrido de los camiones.

La Municipalidad de La Cumbre difundió un informe sobre las acciones realizadas y las medidas que proyecta implementar después del incendio registrado en el basural de la localidad, a principios de julio.

El comunicado fue emitido en respuesta a una carta presentada por vecinos y vecinas. Según indicó el gobierno local, el fuego habría sido provocado de manera intencional y el hecho ya fue denunciado ante las autoridades policiales.

El municipio sostuvo que el episodio impulsó una revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del vertedero y el tratamiento de los materiales que ingresan a la Planta Ambiental de Conejeras.

Las acciones para controlar el incendio

Cuando se detectó el foco, la Municipalidad dio aviso al Cuerpo de Bomberos y trabajó junto a sus integrantes para evitar que las llamas se propagaran fuera de la fosa.

El Departamento Ejecutivo Municipal también se comunicó con la Secretaría General de Ambiente de la Provincia para consultar si existía otro protocolo que pudiera aplicarse.

De acuerdo con el informe, personal especializado revisó las tareas y confirmó que el procedimiento adoptado era el adecuado. Las acciones consistieron en aislar el foco y cubrirlo con tierra para limitar el ingreso de oxígeno y contener los gases generados en el interior.

Además, se intensificó la limpieza del perímetro de la fosa y se habilitó otro espacio para depositar los residuos que continúan ingresando.

Una retroexcavadora trabajó diariamente para cubrir el sector con tierra y formar una capa destinada a favorecer la sofocación de los gases y la extinción del fuego.

Cerramiento y control de acceso al vertedero

Entre las medidas previstas, el municipio anunció que realizará, en conjunto con el propietario del predio, un nuevo cerramiento alrededor de la fosa.

El espacio será delimitado para dejar un único ingreso destinado a los camiones y evitar la entrada de animales domésticos.

También se reparará la casilla ubicada en la entrada, con el propósito de controlar el acceso al predio.

Equipamiento y seguimiento de los residuos

En la Planta Ambiental (Conejeras) se instalarán una compactadora vertical y una trituradora de plásticos adquiridas mediante el Fondo Ambiental de la Provincia.

Según explicó la Municipalidad, estos equipos permitirán reducir la carga acumulada y dar valor a los residuos recuperables que llegan a la planta.

También se proyecta implementar, junto a Asesores Urbanos, una aplicación que posibilite controlar y seguir el recorrido de los camiones recolectores, la separación domiciliaria y la disposición final de los materiales reciclables.

El plan contempla además la creación de un espacio para el tratamiento y chipeado de restos de poda.

Finalmente, el gobierno local anticipó que pondrá en marcha nuevas acciones de concientización para promover la separación de residuos en los hogares.