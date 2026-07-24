Colapinto chocó en Hungría y Alpine trabaja para reparar el auto antes de la tercera práctica

El piloto argentino perdió el control en la última curva del Hungaroring y golpeó de espaldas contra las defensas. Salió ileso, pero apenas pudo completar 11 vueltas durante la única sesión que disputó este viernes.

Franco Colapinto sufrió un accidente durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría y obligó a Alpine a iniciar una reparación contrarreloj para que el argentino pueda regresar a la pista durante la jornada del sábado.

El piloto perdió el control del A526 en la última curva del Hungaroring, hizo un trompo y golpeó con la parte trasera del monoplaza contra las defensas. La sesión fue interrumpida con bandera roja mientras los auxiliares retiraban el vehículo. Colapinto no sufrió lesiones y pudo abandonar el lugar por sus propios medios.

El incidente ocurrió cuando los equipos comenzaban sus simulaciones de clasificación con neumáticos blandos. La Fórmula 1 informó que el argentino había iniciado una vuelta competitiva, pero quedó sorprendido por la escasa adherencia y las fuertes ráfagas de viento que afectaron al circuito durante toda la tarde.

Un viernes con muy pocas vueltas

Colapinto no había participado de la primera práctica porque Alpine cedió su auto al piloto de reserva Paul Aron, como parte del programa obligatorio destinado a jóvenes corredores.

El argentino recién pudo subirse al monoplaza en la segunda sesión y completó 11 vueltas antes del accidente. Terminó en el último puesto de la clasificación, sin llegar a realizar adecuadamente la simulación con neumáticos blandos ni el trabajo de ritmo de carrera previsto por el equipo.

“Perdí la parte trasera en la última curva y golpeé el auto contra las defensas”, explicó Colapinto después de la práctica. El piloto reconoció que fue un comienzo complicado y que la falta de kilómetros dejó al equipo con poca información propia para preparar el resto del fin de semana.

El director deportivo de Alpine, Dave Greenwood, señaló que las condiciones fueron especialmente difíciles y remarcó que Colapinto tampoco tuvo la posibilidad de adaptarse durante la sesión matutina.

Según Greenwood, el argentino venía completando una buena vuelta y se encaminaba a conseguir un registro competitivo respecto de los pilotos que ocupaban posiciones cercanas.

Alpine espera tener el auto listo

El impacto se produjo principalmente en la zona posterior del monoplaza. Hasta el cierre de esta nota, Alpine no había detallado qué componentes deberán ser reemplazados ni había informado sobre posibles penalizaciones.

El equipo confirmó, sin embargo, que trabajará durante la noche para reconstruir el auto y espera que Colapinto pueda participar normalmente de la tercera práctica libre del sábado.

Los mecánicos deberán revisar especialmente la suspensión trasera, el alerón, la caja de cambios y el piso, aunque cualquier daño concreto sobre esos elementos dependerá de la inspección técnica. No hubo una comunicación oficial que confirmara reemplazos específicos.

La reparación será clave porque Colapinto dispone ahora de una sola práctica antes de la clasificación. Además de recuperar los kilómetros perdidos, Alpine necesita mejorar el equilibrio de un auto que tampoco dejó conforme a Pierre Gasly, quien terminó 14° y reconoció que el equipo sufrió falta de adherencia y dificultades para encontrar una configuración adecuada.

Hamilton fue el más rápido

Lewis Hamilton encabezó la segunda práctica con Ferrari y marcó un tiempo de 1 minuto, 18 segundos y 729 milésimas.

El británico superó por 148 milésimas a su compañero Charles Leclerc, mientras que Lando Norris, con McLaren, quedó tercero. Max Verstappen ocupó el cuarto lugar y George Russell fue quinto.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica y la clasificación que determinará la grilla de largada para el Gran Premio de Hungría.