La Provincia presente en la Feria de Ciencias de las escuelas secundarias públicas de Villa Carlos Paz

La Secretaría de Ciencia y Tecnología llevó su propuesta “Ciencia y Tecnología Itinerante” a la feria realizada en la Escuela Carande Carro, con talleres de robótica, programación, experimentos y experiencias en 3D.

Este jueves se llevó a cabo en el IPEM 190 Carande Carro una nueva edición de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología que reunió a todas las escuelas secundarias públicas de Villa Carlos Paz.

En el marco de la jornada, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba estuvo presente a través de la Dirección de Divulgación Científica, que acercó a los estudiantes la propuesta “Ciencia y Tecnología Itinerante”.

El dispositivo incluyó espacios interactivos que despertaron gran entusiasmo entre los jóvenes:

Taller de Programación y Robótica , con experiencias en software educativo y nociones de automatización y pensamiento lógico.

Laboratorio de Experimentos Móvil , para acercar la ciencia a través de prácticas didácticas y participativas.

Impresión 3D con lápices, que introdujo a los estudiantes en el diseño y la creación digital de objetos tangibles.

Según destacaron desde la organización, la presencia de este equipo provincial tuvo como objetivo estimular la vocación científica y tecnológica en los jóvenes, brindándoles herramientas y experiencias que los motiven a seguir explorando el conocimiento.

Tanto docentes como estudiantes coincidieron en valorar la propuesta, que permite vincular los contenidos escolares con la innovación y el futuro del trabajo, generando una experiencia significativa dentro de la feria.