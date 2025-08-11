La Cumbre inició una capacitación en circularidad textil para emprendedores

Veintiséis participantes aprenden a reutilizar descartes y prendas en desuso para desarrollar proyectos sostenibles.

En La Cumbre comenzó una nueva capacitación en circularidad textil en el marco del Programa Impulsá, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba, en colaboración con el municipio y Hilanda.

La formación cuenta con 26 participantes que aprenden a fabricar productos a partir de descartes y ropa en desuso, además de incorporar herramientas para desarrollar sus propios emprendimientos. Los materiales se gestionan de manera colaborativa y las clases se dictan una vez por semana, con una duración de dos horas, desde agosto hasta octubre.

Al finalizar la cursada, quienes alcancen al menos el 75% de asistencia recibirán un certificado de participación avalado por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, la Asociación Civil Humanidad Colaborativa e Hilanda.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta busca “facilitar procesos de capacitación que permitan a los vecinos generar y sostener emprendimientos en sintonía con el cuidado del medio ambiente”.

Además, invitaron a la comunidad a separar ropa en desuso para su recuperación y transformación, evitando que llegue al basural. Las donaciones pueden acercarse al CIC o al centro vecinal de barrio Sintonía.