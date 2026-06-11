Jueves fresco en Villa Carlos Paz, con chance de lluvia al inicio y mejora durante el día

El SMN anticipa para Villa Carlos Paz y Punilla un jueves con posibilidad de precipitaciones en la primera parte del día, aunque dentro de un rango moderado. Luego, el tiempo mejorará y para el viernes 12 no se esperan lluvias, con una mañana fría de 4° y máxima de 18°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana con temperaturas frescas, baja chance de lluvia y una mejora más clara hacia el viernes.

Para hoy, jueves 11, el arranque aparece algo más variable, con chances de precipitaciones en el rango 10–40% y una temperatura cercana a 8°. Con el correr de las horas, el panorama tiende a mejorar: hacia la tarde, el SMN marca 0% de lluvias y una máxima de 17°, con viento de 13–22 km/h. Por la noche, el tiempo seguirá sin precipitaciones previstas y la temperatura rondará los 10°.

El viernes 12 se perfila más seco durante toda la jornada. No se esperan lluvias en ningún tramo del día, con 0% de probabilidad de precipitaciones. La mañana será fría, con registros cercanos a 4°, y luego la temperatura subirá hasta una máxima de 18°. Hacia la noche, el termómetro volverá a ubicarse en torno a 10°, con viento leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

La diferencia entre ambos días estará en el arranque: hoy todavía puede darse alguna precipitación aislada o llovizna, mientras que mañana el dato más marcado será el frío de primera hora y una tarde algo más agradable.