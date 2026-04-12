Instituto ganó en el Bajo Flores, superó a Riestra y sigue en carrera en el Apertura

La Gloria se impuso 1-0 este sábado 11 en el estadio Guillermo Laza con un gol de Alex Luna en el segundo tiempo. El triunfo le permitió sostener su ilusión de meterse en la zona de clasificación, mientras Deportivo Riestra continúa sin victorias en el torneo.

Instituto consiguió una victoria valiosa como visitante al derrotar 1-0 a Deportivo Riestra por la fecha 14 del Torneo Apertura. En un partido parejo, el equipo cordobés encontró la diferencia en el complemento y se llevó tres puntos importantes desde el Bajo Flores.

El único gol de la tarde llegó a los 59 minutos, cuando Alex Luna marcó para la Gloria y quebró un trámite que venía cerrado. Desde ahí, Instituto sostuvo la ventaja hasta el final y terminó festejando en una cancha complicada.

Las estadísticas reflejaron un desarrollo equilibrado. Riestra manejó un poco más la pelota, con 53,3% de posesión contra 46,7% de Instituto, pero el conjunto cordobés fue más preciso en los remates al arco, con 6 tiros a gol frente a 4 del local.

Con este resultado, Instituto se mantuvo en la pelea por meterse entre los ocho mejores de la Zona A y reforzó su ilusión de clasificación a la siguiente instancia. Del otro lado, Riestra sigue sin poder ganar en el campeonato y además arrastra una racha de siete fechas sin convertir goles.

En la próxima fecha, Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata el sábado 18 de abril a las 17.15, mientras que Riestra volverá a jugar por la Liga el viernes 24 de abril a las 17 ante Independiente, aunque antes tendrá compromiso por la Copa Sudamericana frente a Grêmio el martes 14.