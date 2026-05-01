Copa Sudamericana: River ganó sobre la hora en Brasil y quedó como líder del Grupo H

El Millonario venció 1-0 a RB Bragantino este jueves, por la fecha 3 de la Copa Sudamericana, con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta en tiempo agregado. En un partido sufrido, Santiago Beltrán fue figura al atajar un penal y sostener a River en una noche clave para la pelea por la clasificación.

River le ganó 1-0 a RB Bragantino en Brasil, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, y se quedó con tres puntos de enorme valor en la pelea por avanzar de ronda. El equipo de Eduardo Coudet encontró la diferencia en el cierre, cuando el empate parecía sellado, y se subió a la cima de su zona.

El partido tuvo a Santiago Beltrán como sostén principal de River. El arquero respondió varias veces en el primer tiempo y, ya en el inicio del complemento, le atajó un penal a Sasha para mantener el cero. Más tarde, el local se quedó con diez por la expulsión de Alix Vinicius, y en tiempo agregado apareció Lucas Martínez Quarta para conectar de cabeza un centro de Lucas Silva y marcar el único gol de la noche.

En el desarrollo general, River tuvo la pelota durante muchos pasajes, pero le costó generar peligro con claridad y por momentos sufrió más de la cuenta ante un rival intenso. Recién sobre el final logró aprovechar mejor el contexto del partido y transformó una noche incómoda en una victoria de mucho peso.

Con este resultado, River quedó como líder del Grupo H con 7 puntos, por delante de Carabobo, que suma 6. RB Bragantino quedó con 3, mientras que Blooming cierra con 1. El triunfo además dejó al equipo argentino mejor perfilado de cara a la segunda rueda de la fase de grupos.

En la próxima fecha, River visitará a Carabobo en Venezuela el jueves 7 a las 20.30, mientras que RB Bragantino jugará ese mismo día y horario ante Blooming en Bolivia.