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Un auto se incendió en el viejo camino a Copina y sus tres ocupantes salieron ilesos

Un Fiat Palio comenzó a emanar humo en el sector delantero y se prendió fuego sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 22. Las llamas también afectaron unos 30 metros de pastizal en la banquina.

Ayer por la tarde, alrededor de las 19:57, un automóvil Fiat Palio se incendió sobre la Ruta 14, a la altura del kilómetro 22, en el viejo camino a Copina, jurisdicción de Icho Cruz.

Según se informó, por causas que se tratan de establecer, el conductor manifestó que el vehículo comenzó a emanar humo desde el sector delantero y luego se prendió fuego.

Los tres ocupantes, oriundos de Alta Gracia, lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos.

El foco ígneo se propagó hacia la banquina y afectó aproximadamente 30 metros de pastizal. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, quienes lograron extinguir las llamas.

No se registraron personas lesionadas ni daños a terceros.

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