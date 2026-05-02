“Es por AK Córdoba” sumó una reunión en Villa Bustos y avanza en su organización provincial

Más de una veintena de dirigentes y militantes participaron de un encuentro en Villa Bustos para debatir la construcción del espacio político que referencia a Axel Kicillof en Córdoba. Durante la jornada también se avanzó en la conformación del área de Educación del Instituto Soberanía.

El espacio “Es por AK Córdoba” realizó una nueva reunión en Villa Bustos, donde más de una veintena de dirigentes, militantes, docentes y vecinos participaron de una jornada de debate y organización política.

Entre los presentes estuvieron el ex legislador Omar Ruiz, el ex concejal de Santa María de Punilla Julio Moyano, la ex concejala de Cosquín Noelia Pol y el ex tribuno de cuentas de San Roque Miguel Digon, junto a otros referentes y participantes de distintas localidades.

Según se informó, uno de los ejes centrales del encuentro fue la organización del espacio que lidera Axel Kicillof en Córdoba, en línea con lo que viene impulsando el Movimiento Derecho al Futuro en distintas provincias.

Durante la reunión también se avanzó en la conformación del área de Educación del Instituto Soberanía, con participación de docentes de diferentes puntos de la provincia, en una señal de que el armado busca sumar equipos de trabajo temáticos además de la discusión política general.

La convocatoria en Villa Bustos se inscribe así en una serie de encuentros que el espacio viene desarrollando para ampliar su base de organización en Córdoba y fortalecer su despliegue territorial.

De acuerdo con lo anticipado, las próximas autoconvocatorias de “Es por AK Córdoba” se realizarán en la seccional 10 de la ciudad de Córdoba y en la localidad de Pilar.