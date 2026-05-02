Tiempo en Villa Carlos Paz: finde con buen clima y una mañana muy fresca el domingo

El SMN anticipa un fin de semana con tiempo firme en Villa Carlos Paz y Punilla. Este sábado 2 se espera una máxima de 16°, mientras que el domingo 3 seguirá sin lluvias y con una máxima de 18°, aunque con un arranque bien fresco, de apenas 5°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana tranquilo, sin precipitaciones a la vista y con amplitud térmica marcada, sobre todo en la jornada del domingo.

Para este sábado 2, no se esperan lluvias en ningún tramo del día. El SMN marca 0% de precipitaciones durante la mañana, la tarde y la noche, con una temperatura que irá desde unos 11° hasta una máxima de 16°. El viento se moverá entre 13–22 km/h en la primera parte del día y valores muy leves hacia la noche (0–2 km/h).

El domingo 3 mantendrá la misma tendencia de estabilidad, también con 0% de precipitaciones durante toda la jornada. La diferencia estará en el arranque: se espera una mañana muy fresca, con registros de apenas 5°–7°, antes de que la temperatura suba hasta una máxima de 18°. El viento será leve a moderado, entre 0–2 km/h, 13–22 km/h y 7–12 km/h, según el momento del día.

Para tener en cuenta: más allá del buen tiempo, el dato a seguir estará en el frío de la mañana del domingo, que se perfila como el tramo más fresco del fin de semana.