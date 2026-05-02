Vuelco en barrio Altos del Valle: un joven sufrió politraumatismos leves

Un joven de 18 años resultó con politraumatismos leves tras volcar con una Renault Captur en calle Roma, en Villa Carlos Paz. El test de alcoholemia realizado por inspectores de Tránsito arrojó resultado negativo.

Este viernes, alrededor de las 22:30, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) tomó conocimiento de un siniestro vial en calle Roma, en barrio Altos del Valle de Villa Carlos Paz, donde una Renault Captur terminó volcada sobre la carpeta asfáltica.

Según se informó, el vehículo era conducido por un joven de 18 años, quien fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias local. El diagnóstico indicado fue de politraumatismos leves.

En el sector también trabajó personal del DUAR, que aseguró la zona y colaboró para colocar nuevamente el rodado en su posición.

Inspectores de Tránsito le realizaron el control de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo. Las causas del siniestro son materia de investigación.