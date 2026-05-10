Huracán eliminó a Boca en la Bombonera tras un partido de locos

El Xeneize perdió 3-2 este sábado frente a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura, y se despidió del certamen en una noche cambiante y cargada de tensión. El equipo de Diego Martínez lo resolvió en el alargue y avanzó a cuartos de final, pese a terminar con nueve jugadores.

Huracán eliminó a Boca en la Bombonera tras imponerse 3-2 en un cruce que terminó siendo uno de los más intensos de los playoffs. En los 90 minutos empataron 1-1, pero en el tiempo suplementario el Globo fue más eficaz y se quedó con la clasificación.

El equipo visitante golpeó de entrada con un gol de Leonardo Gil, y cuando parecía que se llevaba la serie en el tiempo regular, Milton Giménez marcó el empate para Boca sobre el final y estiró la definición. Ya en el alargue, Óscar Romero convirtió dos veces de penal para encaminar el triunfo de Huracán, mientras que Ángel Romero descontó en el cierre para el 2-3 definitivo.

En el desarrollo general, fue un partido de ida y vuelta, con errores, reacción y mucho nervio. Boca empujó y logró revivir cuando estaba al borde de la eliminación, pero volvió a quedar expuesto en momentos clave. Huracán, en cambio, aprovechó mejor sus oportunidades y sostuvo la ventaja incluso después de las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra en el tramo final.

La derrota dejó a Boca afuera del torneo local en octavos de final y profundizó el mal clima en la Bombonera. Huracán avanzó a cuartos y ya sabe que su próximo rival será Argentinos Juniors.

En lo que viene, Boca recibirá a Cruzeiro el martes 19 a las 21.30 por la Copa Libertadores, mientras que Huracán jugará los cuartos de final del Apertura ante Argentinos Juniors el martes 12, con horario a confirmar.