FPA secuestró cocaína y marihuana durante controles en una plaza de Villa Carlos Paz

Un hombre de 35 años fue aprehendido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico durante controles realizados en plaza Las Colinas. El procedimiento formó parte de patrullajes antinarcóticos que también incluyeron un operativo en Morteros.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) aprehendieron a un hombre de 35 años durante controles realizados en plaza de barrio Colinas, en Villa Carlos Paz, donde se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, que incluye patrullajes y controles antinarcóticos en distintos puntos de la provincia.

Además del operativo en Villa Carlos Paz, la fuerza informó otro control en la ciudad de Morteros, en la intersección de calle Dorrego y bulevar Presidente Perón, donde fue controlado un motociclista de 21 años. En ese procedimiento se secuestraron varias dosis de marihuana, el rodado y dinero en efectivo, y el joven quedó detenido por disposición de la Fiscalía interviniente.

Finalmente, por directivas de las Fiscalías correspondientes, los detenidos fueron trasladados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.